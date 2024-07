Nonostante Messaggi di Google venga fornita di default sui principali smartphone Android, gli utenti in possesso di un Galaxy hanno anche la possibilità di utilizzare una più che valida alternativa, ovvero Samsung Messages. Dal 2021 in Europa, con la gamma Galaxy S21, e dal 2022 negli Stati Uniti, con gli smartphone della serie S22, il colosso sudcoreano ha deciso di rendere quella di Google l’app predefinita per i messaggi. Ora, con il lancio dei nuovi pieghevoli, c’è una nuova evoluzione da segnalare.

Samsung Messages non più preinstallata sui Galaxy: virata totale sull’app di Google

Su questa scoperta c’è la firma dell’analista Max Weinbach, che tramite l’app Samsung Members ha ricevuto un avviso che, in pratica, si traduce in una ancora più netta adozione di Messaggi di Google anche sui Galaxy (con lo standard RCS abilitato di default). La novità è che l’app Samsung Messages non sarà più preinstallata ma potrà comunque essere scaricata tramite il Galaxy Store. C’è un però: “alcune funzionalità non saranno più supportate“.

Samsung Messages is no longer pre-loaded! Google Messages (with RCS enabled by default) only pic.twitter.com/GoMqyM2p4Z — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 20, 2024

Mishaal Rahman, l’esperto di Android che collabora con Android Authority (e non solo), fa tuttavia notare che le unità di Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 vendute in Canada e in Europa includono ancora Samsung Messages come app preinstallata, ma con Messaggi di Google come piattaforma predefinita. Questo cosa significa dunque? In attesa di conferme, sembra che la nuova strategia di Samsung riguardi, al momento, solo il mercato statunitense.

La scelta della società di Seul non è poi così sorprendente in fin dei conti, ma molti utenti sono ancora legati alla sua app per scambiarsi messaggi. E forse è proprio questo il motivo per cui l’azienda ha deciso di “mantenere in vita” l’app tramite il Galaxy Store (anche se, viste le ultime evoluzioni, non sarebbe una sorpresa se sparisse completamente nel giro di pochi mesi).

Immagine di copertina via Digital Trends