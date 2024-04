Samsung torna prima in classifica nelle vendite globali e batte Apple

In relazione all’anno 2023, per la prima volta, Apple ha raggiunto il primo posto tra i produttori di smartphone al mondo. I dati ufficiali riferiscono che il colosso di Cupertino è riuscito a spedire ben 229,2 milioni di iPhone nel 2023, battendo così Samsung che invece era riuscita a spedire 225,4 milioni di telefoni Galaxy.

I risultati dunque sono stati nettamente diversi rispetto a quelli del 2022, quanto Samsung riuscì a dominare con un numero di ben 25 milioni in più rispetto ad Apple durante l’interno arco dell’anno. Nel 2023 la quota di mercato occupata da Apple è salita nettamente, mentre quella di Samsung è scesa passando dal 22 al 20%. Adesso però le cose sarebbero tornate come prima: l’azienda sudcoreana avrebbe infatti ripreso tra le sue mani lo scettro di miglior brand per vendite globali.

Samsung ritorna a dominare nelle vendite globali, fondamentale il mese di febbraio

Secondo il Korea Times e gli organi principali di statistiche, il gran numero di vendite di smartphone appartenenti alla gamma Galaxy negli Stati Uniti e in Europa durante il 2024 hanno consentito a Samsung rifarsi. L’azienda infatti ha riconquistato il trono nel mercato mondiale degli smartphone.

Durante il mese di febbraio, Samsung ha venduto 19,69 milioni di telefoni, totalizzando una quota di mercato globale del 20%. La rivale Apple invece, con 17,41 milioni di iPhone nello stesso arco di tempo, ha ottenuto una quota di mercato pari al 18%.

Il ritorno di Samsung in cima alla classifica delle vendite passa attraverso la sua linea di punta Galaxy S24. Il trittico di top di gamma che il colosso ha lanciato a gennaio aveva proprio l’obiettivo di strappare dalle mani della gamma iPhone 15 il primato.

A rispondere alla grande sono stati gli utenti europei, dove la quota di mercato è salita al 34%. Negli Stati Uniti, dove di solito la leadership è detenuta dagli iPhone, il brand orientale ha visto la sua quota salire al 36%.