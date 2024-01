Apple supera Samsung, dopo 13 anni è il principale produttore di smartphone

Correva l’anno 2010 quando Samsung prese il posto di Nokia diventando così il più grande produttore di smartphone al mondo. Lo scettro tra le mani dell’azienda sudcoreana è durata 13 lunghi anni, tra successi encomiabili e con diverse dinastie di smartphone che ancora oggi fanno parlare il pubblico.

Ora, nel 2024 e a qualche ora dalla presentazione della nuova gamma Galaxy S24, c’è da aggiornare la classifica: gli ultimi numeri ufficiali suggeriscono una nuova detronizzazione, questa volta in favore di Apple. Il brand di Cupertino è diventato ufficialmente il più grande produttore di smartphone al mondo, spodestando così Samsung.

Apple si prende il posto di Samsung dopo 13 anni di dominio

I numeri inerenti all’anno 2023 sono davvero impressionanti, soprattutto perché Apple è stata in grado di raggiungere questo obiettivo nonostante il mercato degli smartphone abbia registrato nel complesso un calo del 3,2% su base annua, totalizzando il minimo decennale di 1,17 miliardi di unità spedite.

I dati preliminari raccolti dalla società di analisi IDC evidenziano che Apple ha spedito 234,6 milioni di iPhone durante lo scorso anno. Questo gli ha consentito di guadagnarsi il 20,1% del mercato.

Si tratta di un aumento netto rispetto al 2022, dove l’azienda americana era stata in grado di spedire 226,3 milioni di unità, ottenendo una quota di mercato pari al 18,8%. Questa trafila ha consentito ad Apple di diventare così per la prima volta nella sua storia il più grande produttore di smartphone al mondo in termini di volumi di vendite riguardanti un unico anno solare.

Tornando a Samsung, il colosso sulcoreano si posiziona secondo con una quota di mercato pari al 19,4%. Sono 226,6 milioni le unità spedite durante il 2023, con un calo molto consistente tenendo conto dell’anno precedente. Lo scorso 2023 è stato dunque l’ “annus horribilis” di Samsung, con ben 36 milioni di unità vendute in meno rispetto al 2022. C’è stata dunque una diminuzione della quota di mercato del 13,6%, sulla quale Apple è stata in grado di capitalizzare.

Gli esperti ritengono che ad avere un ruolo fondamentale in questo sorpasso sia stato anche il forte ritorno di Huawei in Cina, contemporaneamente alla crescita esponenziale di brand come Google, Honor e OnePlus.