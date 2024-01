Samsung Galaxy S24 sfida Google Pixel: sul web nuove immagini e specifiche

Mancano ormai pochissimi giorni, esattamente due, alla presentazione dei nuovi Galaxy S24 di Samsung. L’evento Unpacked 2024 di San Jose incombe e a quanto pare non hanno tardato ad arrivare nuove notizie in anteprima tramite i soliti leaker. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato ulteriore materiale i marketing che illustra alcune delle funzionalità riguardanti l’intelligenza artificiale, fiore all’occhiello di questo S24, e la rivalità con il Pixel 8 di Google.

Le prime notizie trapelate in questo caso sono molto chiare e mostrano alcune immagini marketing che consentono di avere una panoramica generale. In primo luogo la prima occhiata riguarda lo schermo piatto del Galaxy S24 Ultra e ad alcune delle funzionalità AI di cui in realtà già durante gli scorsi giorni si è sentito parlare.

Samsung Galaxy S24, ecco le nuove indiscrezioni a 48 ore dalla presentazione

Le voci ribadiscono che il modello base avrà uno schermo da 6,2 pollici, mentre il Galaxy S24+ vanterà uno schermo da 6,7 pollici. Situazione ancora diverse per il modello top di gamma, il Galaxy S24 Ultra che invece avrà uno schermo da 6,8 pollici. Tutti i telefoni inoltre offriranno una luminosità di picco di 2.600 nit.

Samsung sembra aver preparato alla grande il terreno per sfidare l’attuale top di gamma Android, ovvero il Google Pixel 8, ovviamente insieme alla sua variante Pixel 8 Pro.

Con la funzione di traduzione dal vivo, di cui si è parlato molto, ci sarà un grande upgrade nel mondo smartphone. Questa feature sarà integrata nell’app Samsung Phone e avrà la funzione di essere un vero interprete in tempo reale.

Sono state mostrate poi anche altre immagini tra le quali quelle che parlano del comparto fotografico. Innanzitutto bisogna ricordare che la fotocamera principale del modello top di gamma sarò da ben 200 MP ed avrà uno zoom di qualità ottica 2x. Le immagini mostrano poi anche una funzionalità molto simile a Pixel 8 Magic Editor, utile per rendere le immagini migliori modificandole al meglio. La sfida sta per cominciare e sarà tutta su base Android.