I primi smartphone di Samsung con funzioni basate sull’intelligenza artificiale sono quelli della gamma Galaxy S24, giunti sul mercato ad inizio 2024. Una delle più apprezzate funzioni del pacchetto Galaxy AI è Traduzione Live, che punta ad abbattere le barriere linguistiche nel modo più semplice, rapido ed efficace possibile.

Traduzione Live di Samsung presto compatibile anche con app di terze parti

Per chi non la conoscesse, Traduzione Live traduce in tempo reale le telefonate sul dispositivo. Tutto avviene direttamente sullo smartphone e tramite l’applicazione di sistema Telefono. La funzione permette di impostare facilmente le lingue dei due interlocutori e anche le voci che gli stessi ascolteranno nel corso della chiamata. La conversazione tradotta, poi, viene mostrata direttamente nell’app per una facile e immediata lettura.

Al momento, questa è una funzione disponibile esclusivamente sui dispositivi Samsung compatibili con Galaxy AI, ma – come dichiarato da Won-joon Choi nel comunicato stampa appena pubblicato – l’intenzione dell’azienda è di estenderne il supporto anche alle app Android di terze parti. Un elenco ufficiale non è stato diffuso, ma è facile pensare a WhatsApp, Telegram e simili.

«A breve Samsung renderà disponibile Traduzione Live anche su applicazioni di messaggistica di terze parti per supportare le chiamate vocali», si legge.

Nello stesso comunicato c’è anche un riferimento ai nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda. «L’introduzione di Galaxy AI sulla serie Galaxy S24 è stato solo l’inizio. Per offrire un’esperienza AI completamente nuova e unica, ottimizzeremo ulteriormente l’esperienza Galaxy AI per i prossimi dispositivi pieghevoli. Il loro form factor più versatile e flessibile e le funzioni AI sono fattori complementari che sbloccheranno nuove possibilità».

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 verranno presentati all’evento Unpacked 2024 del 10 luglio, insieme al Galaxy Ring. Il design dei due smartphone sarebbe però stato già svelato da un leak che lascia spazio ormai a pochi dubbi.