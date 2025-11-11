SanDisk Extreme Fit: la chiavetta USB-C Plug and Stay che aumenta subito lo spazio senza cloud!

Aumentare la capacità di storage senza ricorrere al cloud sta diventando una sfida sempre più complessa, specie se lo si vuole fare in maniera semplice ed economica. SanDisk ha introdotto una nuova generazione di unità flash USB pensate per rimanere permanentemente collegate al dispositivo, offrendo una soluzione pratica, veloce e compatta per chi ha bisogno di più spazio senza complicazioni. La nuova proposta si chiama SanDisk Extreme Fit: si tratta di chiavette USB con un esclusivo design a L che permette al dispositivo di rimanere ancorato in maniera discreta quando collegata a laptop, tablet o altri dispositivi USB-C.

SanDisk Extreme Fit: design compatto e “Plug and Stay”

La nuova SanDisk Extreme Fit è disponibile nelle versioni da 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, con prezzi a partire da circa 20 euro per il modello base, fino a poco più di 100 euro per l’unità da 1 TB.

A dispetto delle dimensioni compatte, la chiavetta offre velocità di trasferimento fino a 400 MB/s grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1. Le prestazioni ottenibili è paragonabile a quello dei tradizionali SSD SATA 3. SanDisk Extreme Fit da 1 TB, ad esempio, è ideale per chi desidera un’espansione di memoria rapida e affidabile, senza dover ricorrere a soluzioni più ingombranti o costose.

Compatibilità e versatilità

La chiavetta è compatibile con Windows 10+, macOS 12+ e iPadOS 15+, connettendosi senza problemi ai dispositivi dotati di porta USB-C. Nonostante il design “Plug and Stay”, l’unità mantiene tutta la versatilità di una classica chiavetta USB: può essere rimossa, spostata tra dispositivi e utilizzata come storage portatile tradizionale, oppure lasciata permanentemente collegata come un’unità di memorizzazione secondaria.

La soluzione ideale nelle situazioni di storage limitato

Con i dispositivi moderni sempre più orientati verso soluzioni di memoria integrate e non aggiornabili, trovare metodi pratici per aumentare la capacità di memorizzazione dati locale è diventato complicato. SanDisk Extreme Fit risolve efficacemente questo problema, offrendo un’unità compatta, veloce e affidabile che può rimanere collegata in modo permanente, estendendo lo spazio disponibile senza sacrificare le prestazioni.

SanDisk Extreme Fit: chiavetta USB o SSD?

La SanDisk Extreme Fit è una chiavetta USB-C, non un SSD tradizionale, anche se alcune caratteristiche possono farla sembrare simile a un piccolo SSD.

Come indicato in precedenza, la chiavetta utilizza USB 3.2 Gen 1, con velocità massime teoriche di circa 400 MB/s. Gli SSD SATA arrivano a circa 550 MB/s, mentre le unità SSD NVMe PCIe 4.0/5.0 superano i 5-10 GB/s. SanDisk Extreme Fit serve principalmente come archiviazione portatile o “secondaria”, facile da spostare e collegare.

Il produttore non indica come compatibili i dispositivi Android: certamente da verificare la compatibilità dell’unità di memorizzazione SanDisk con gli smartphone capaci di assicurare supporto OTG (On-The-Go).