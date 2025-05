Sandisk sbandiera WD Black SN8100 come SSD NVMe Gen 5 più veloce al mondo

PCIe Gen 5 rappresenta la più recente evoluzione dello standard PCI Express, offrendo un significativo aumento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti, specialmente in ambito storage con SSD NVMe. PCIe 5.0 offre una larghezza di banda di 32 GT/s (giga-transfer al secondo) per corsia, che si traduce in circa 4 GB/s per ogni corsia. Dal momento che le unità SSD NVMe M.2 utilizzano comunemente una configurazione x4, cioè 4 corsie PCIe, la velocità massima teorica di PCIe 5.0 x4 è di circa 16 GB/s (16.000 MB/s) nel caso di un trasferimento dati sequenziale.

Ebbene, Sandisk annuncia che il nuovo SSD WD Black SN8100 può garantire velocità di trasferimento dati pari a 14.900 MB/s, al momento la prestazione migliore in assoluto che quasi eguaglia le performance massime ottenibili sul canale.

Architettura all’avanguardia: BiCS8 TLC 3D CBA NAND

Al cuore dell’SSD WD Black SN8100 troviamo i chip di memoria BiCS8 TLC 3D CBA NAND, sviluppati da Sandisk e Kioxia.

Si tratta con ogni probabilità di una memoria a 218 layer, un passo avanti significativo rispetto alle generazioni precedenti. Un tipo di NAND che consente densità elevate, migliori prestazioni termiche e una riduzione dell’ingombro del package, favorendo così anche configurazioni termiche più compatte.

Specifiche tecniche e prestazioni dichiarate

WD Black SN8100 è disponibile nel formato M.2 2280 e include memoria DRAM integrata, a dimostrazione del fatto che si rivolge a professionisti ed entuasiasti. I numeri parlano chiaro:

Lettura sequenziale: fino a 14.900 MB/s

Scrittura sequenziale: fino a 14.000 MB/s

Prestazioni random (IOPS): fino a 2.300.000 IOPS in lettura e scrittura (modelli da 2TB e 4TB)

Consumo energetico medio: 7W

Durabilità (TBW 4TB): 2.400 TB

A confronto, rivali come il Crucial T705 (Phison E26 più NAND Micron a 232 strati) o il Kingston Renegade G5 raggiungono velocità analoghe, ma SN8100 riesce a superare la concorrenza in termini di IOPS e ottimizzazione energetica.

Efficienza raddoppiata rispetto ai modelli PCIe Gen 4

Sandisk afferma che SN8100 è fino al 100% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al precedente modello PCIe Gen 4.0. Questo risultato è particolarmente importante per le piattaforme desktop e workstation ad alte prestazioni: in questi casi, infatti, la gestione termica è un fattore critico.

Per i sistemi che necessitano di un raffreddamento supplementare, è previsto il rilascio entro l’autunno 2025 di una versione con dissipatore integrato, realizzato in alluminio anodizzato a basso profilo e dotato di illuminazione RGB personalizzabile. Il dissipatore sarà disponibile per tutte le capacità (da 1 TB a 8 TB), con un sovrapprezzo di circa 20 dollari.

In termini di capacità, WD Black SN8100 è disponibile nei “tagli” da 1 TB a 8 TB. La versione da 1 TB offre prestazioni leggermente inferiori in scrittura, una limitazione tecnica comune nei tagli più piccoli a causa della minore parallelizzazione dei canali NAND.

Il rapporto tra PCIe e NVMe

Ricordiamo che PCIe Gen 5 è uno standard di interfaccia fisica che definisce la velocità e la larghezza di banda delle connessioni tra dispositivi (come SSD, GPU,…) e la scheda madre. Ogni nuova generazione (Gen 3, Gen 4, Gen 5) raddoppia tipicamente la larghezza di banda disponibile.

NVMe (Non-Volatile Memory Express) è un protocollo di comunicazione e un driver progettato specificamente per gli SSD che utilizzano la memoria flash, ottimizzando il modo in cui questi dispositivi scambiano dati con la CPU tramite PCIe.

Mentre PCIe Gen 5 fornisce la “strada” più veloce, NVMe è il “veicolo” progettato per correre al meglio su questa strada, garantendo prestazioni, efficienza e scalabilità superiori rispetto ai vecchi protocolli di storage.