Sapevate che il display degli iPhone 15 è super resistente? Ecco il nuovo spot

Probabilmente molti utenti non sanno di avere in tasca uno smartphone con un display davvero molto resistente. Il merito sarebbe da attribuire al vetro, quel Ceramic Shield di Apple di cui in molti si chiedono ancora quali siano le reali caratteristiche e quale sia il grado massimo di resistenza. L’iPhone 15 è tra gli smartphone più desiderati in assoluto e probabilmente lo spot pubblicato in Australia contribuirà e renderlo ancora più bramato dagli utenti.

La pubblicità spuntata su YouTube, promuove proprio il nuovo smartphone di Cupertino e il suo Ceramic Shield.

L’iPhone 15 è molto più resistente di quanto si crede grazie al Ceramic Shield

Questa soluzione, utilizzata da Apple proprio per proteggere il display da eventuali urti e graffi, si confronta con il Gorilla Glass che usano gli Android, sempre prodotto da Corning. Questo strato protettivo realizzato con nanocristalli ceramici, è stato introdotto con la vecchia serie iPhone 12 e da quel momento è stato sempre utilizzato.

Come afferma Apple, il Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone e può resistere a cadute da circa 2 metri. Lo spot in questione si intitola “iPhone 15 Ceramic Shield/Swoop” e inizia con una ripresa dall’alto di una ciclista intento a percorrere un sentiero.

A quanto sembra, il punto di vista dall’alto appartiene ad un uccello che improvvisamente attacca ripetutamente il casco della ragazza. Dopo l’ultima picchiata, la ciclista cade rovinosamente sul sentiero sterrato insieme al suo iPhone che era attaccato al manubrio con Mappe aperto per indicare la strada.

A quel punto il filmato va avanti con una sequenza in slow motion che mostra tutti i detriti e le pietre che vanno ad infrangersi contro il display dello smartphone. A quel punto, la donna distesa a terra, prende il suo iPhone 15 e viene fuori una didascalia: “Ceramic Shield. Più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Rilassati, è iPhone”.

Probabilmente verrà rilasciata anche un’altra versione di questo spot negli Stati Uniti e, perché no, anche in Europa.