Satya Nadella (Microsoft): il successo dell'AI va misurato sulla crescita globale

Le soluzioni per lo sviluppo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) hanno fatto registrare una crescita vorticosa nell’ultimo biennio. Nel corso di un’intervista, Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha invitato tutti a usare prudenza. Secondo il numero uno della società fondata da Bill Gates e Paul Allen, nel segmento AI si sta verificando una “sovracostruzione” delle infrastrutture di calcolo per l’addestramento e l’esecuzione (inferenza) dei modelli di nuova generazione. Non soltanto i soggetti privati ma anche i governi stanno investendo massicciamente nel settore. Si pensi, ad esempio, al colossale progetto Stargate AI promosso dall’amministrazione statunitense (e che vede anche la partecipazione di Microsoft).

Nadella ha spiegato, tuttavia, che Microsoft non intende affidarsi esclusivamente alla costruzione di nuove infrastrutture, ma prevede di affittare capacità computazionale in futuro. “Sono entusiasta all’idea di poter affittare una grande quantità di capacità nel 2027 e 2028“, ha dichiarato Nadella, sottolineando come l’aumento dell’offerta potrebbe portare a una riduzione dei costi.

Pur riconoscendo il valore di un’infrastruttura estesa e ben strutturata, Nadella ha però voluto mettere in evidenza l’importanza di mantenere un equilibrio tra domanda e offerta. Secondo l’amministratore delegato di Microsoft, la crescita dell’AI deve essere sostenuta da investimenti mirati, evitando di creare capacità inutilizzate che potrebbero non tradursi in effettiva domanda.

AGI e il vero indicatore del progresso dell’AI

Un passaggio importante dell’intervento di Nadella riguarda la sua opinione rispetto allo sviluppo di un’Intelligenza Artificiale Generale (AGI), verso la quale tanti player stanno guardando. Certamente OpenAI, certamente Google. Come rivelano due suoi storici sviluppatori, da 25 anni in azienda e promotori di alcune tra le innovazioni che hanno dato maggiore impulso alla nascita del concetto di intelligenza artificiale generativa.

Nadella è invece molto critico rispetto alla definizione di traguardi arbitrari per l’AGI, definendoli meri esercizi di “benchmark hacking”. Per il timoniere di Microsoft, il vero impatto dell’AI sarà paragonabile all’invenzione del motore a vapore nell’era industriale: il valore non risiederà solo nei progressi tecnologici, ma nella diffusione e nell’uso dell’AI in settori chiave dell’economia, con un conseguente aumento della produttività. Secondo il CEO di Microsoft, insomma, il reale benchmark sarà una crescita economica globale del 10%.

Il quantum computing come nuova frontiera

Oltre all’intelligenza artificiale, Nadella ha parlato del recente progresso di Microsoft nel campo del quantum computing. E lo affianca all’immagine del transistor quando ha sostituito il tubo a vuoto e il relè elettromeccanico nel campo dell’elettronica.

Majorana 1 è un chip quantistico che potrebbe rendere possibile la costruzione di computer quantistici con milioni di qubit, aprendo la strada a quello che Nadella ha definito un “computer quantistico a scala industriale”. Secondo il CEO, Microsoft sarà in grado di realizzare questa tecnologia entro i prossimi quattro anni, segnando un punto di svolta per il settore.

Certo, rimangono sul tavolo diversi punti interrogativi e da più parti sorgono dubbi, che abbiamo documentato nell’articolo sulle domande e risposte a proposito dei qubit topologici e Majorana 1. Nadella si dice però certo che Microsoft, forte degli studi in materia iniziati qualche decennio fa, è pronta per proporre un nuovo punto di riferimento, andando a superare le difficoltà nell’implementazione e nell’utilizzo dei qubit tradizionali.

Credit immagine in apertura: video YouTube dell’intervista di Satya Nadella con Dwarkesh Patel.