Solo 19€ per uno smartwatch stile Apple Watch: Amazon è in TILT

Non è un top di gamma come gli indossabili di Apple, Google e Samsung (giusto per citare alcune aziende leader del settore), ma questo smartwatch ha davvero tanto da offrire. Il design è moderno e vanta un ampio display, e poi ci sono tutte quelle feature per monitorare fitness e benessere e per non perdersi nemmeno una notifica.

Il costo del dispositivo di FeipuQu è di soli 18,49€, spedizione compresa, ma ricorda di applicare manualmente il coupon.

Bello e utile: questo smartwatch costa meno di 20€ con il doppio sconto su Amazon

Lo smartwatch R30 Pro di FeipuQu è un dispositivo multifunzionale che ti aiuta a centrare i tuoi obiettivi di fitness e benessere. Con un design elegante e un’ampia gamma di funzionalità, è l’ideale per chi desidera un dispositivo completo per monitorare la propria salute e rimanere connesso.

Il dispositivo presenta un design con cassa in alluminio e un cinturino in silicone intercambiabile. Il display touchscreen a colori da 1,85 pollici è luminoso e offre una buona visibilità anche sotto la luce solare diretta.

Compatibile sia con gli smartphone Android che con quelli iOS, lo smartwatch oggi in super sconto ha una batteria a lunga durata: fino a 7 giorni con un solo ciclo di ricarica. Non mancano poi le possibilità di personalizzazione (oltre 100 quadranti disponibili) e tutte quelle utili app di sistema che non potrebbero mai mancare su un dispositivo di questo genere: cronometro, calcolatrice, timer, controllo remoto della fotocamera e così via.

Per quanto riguarda il monitoraggio di salute e fitness, ecco quello che offre il dispositivo:

Cardiofrequenzimetro : monitora la frequenza cardiaca in tempo reale durante l’allenamento e durante il giorno per avere un quadro completo della salute cardiaca

: monitora la frequenza cardiaca in tempo reale durante l’allenamento e durante il giorno per avere un quadro completo della salute cardiaca Contapassi : monitora il numero di passi compiuti durante il giorno e aiuta a raggiungere gli obiettivi di attività fisica

: monitora il numero di passi compiuti durante il giorno e aiuta a raggiungere gli obiettivi di attività fisica Misuratore di calorie bruciate : calcola le calorie bruciate durante l’allenamento e durante il giorno per aiutare a gestire il peso e la forma fisica

: calcola le calorie bruciate durante l’allenamento e durante il giorno per aiutare a gestire il peso e la forma fisica Oltre 100 modalità supportate

GPS integrato : il sensore traccia la posizione e la distanza percorsa durante l’allenamento

: il sensore traccia la posizione e la distanza percorsa durante l’allenamento Impermeabilità IP68: il dispositivo resiste all’acqua e alla polvere, quindi può essere usato anche durante la pioggia o in piscina

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.