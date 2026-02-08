Sconto extra del 5% sulle eSIM Saily per il primo acquisto

Chi acquista per la prima volta una eSIM di Saily può risparmiare subito grazie a una promo dedicata disponibile sul sito ufficiale.

In pratica, inserendo il codice TRYSAILY5 al momento del checkout, il carrello applica automaticamente uno sconto aggiuntivo del 5% sull’importo finale, senza passaggi complicati.

Le mete più scelte e i piani eSIM Saily

Saily è tra i player più affermati nel settore delle eSIM internazionali e propone pacchetti dati validi praticamente ovunque. Oltre alla copertura globale, il servizio include funzioni avanzate difficili da trovare altrove, come il blocco delle inserzioni pubblicitarie e l’opzione di posizione virtuale, utile per accedere ai propri contenuti (piattaforme streaming, home banking ecc) anche quando si è all’estero.

Tra le destinazioni preferite dagli utenti Saily figurano Emirati Arabi Uniti, Maldive, Thailandia, Brasile e Repubblica Dominicana. Per fare un esempio concreto, chi viaggia negli Emirati può attivare un piano a partire da 3,99 dollari per 7 giorni.

Di seguito una panoramica delle offerte eSIM Saily per la Thailandia, tutte con il 3% di crediti Saily, utili per acquistare nuovi piani a prezzi ancora più bassi:

1 GB / 7 giorni : 2,99 $

: 2,99 $ 3 GB / 30 giorni : 5,99 $

: 5,99 $ 5 GB / 30 giorni : 7,99 $

: 7,99 $ 10 GB / 30 giorni : 10,99 $

: 10,99 $ 20 GB / 30 giorni : 19,99 $

: 19,99 $ Dati illimitati / 5 giorni : 18,99 $

: 18,99 $ Dati illimitati / 10 giorni : 34,99 $

: 34,99 $ Dati illimitati / 15 giorni : 48,99 $

: 48,99 $ Dati illimitati / 20 giorni : 59,99 $

: 59,99 $ Dati illimitati / 25 giorni : 65,99 $

: 65,99 $ Dati illimitati / 30 giorni: 71,99 $

Il coupon TRYSAILY5 è valido su tutti i piani eSIM Saily, indipendentemente dalla destinazione scelta, e consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto sul primo ordine.