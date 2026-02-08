Sconto extra del 5% sulle eSIM Saily per il primo acquisto

Chi acquista per la prima volta una eSIM di Saily può risparmiare subito grazie a una promo dedicata disponibile sul sito ufficiale.
In pratica, inserendo il codice TRYSAILY5 al momento del checkout, il carrello applica automaticamente uno sconto aggiuntivo del 5% sull’importo finale, senza passaggi complicati.
Le mete più scelte e i piani eSIM Saily
Saily è tra i player più affermati nel settore delle eSIM internazionali e propone pacchetti dati validi praticamente ovunque. Oltre alla copertura globale, il servizio include funzioni avanzate difficili da trovare altrove, come il blocco delle inserzioni pubblicitarie e l’opzione di posizione virtuale, utile per accedere ai propri contenuti (piattaforme streaming, home banking ecc) anche quando si è all’estero.
Tra le destinazioni preferite dagli utenti Saily figurano Emirati Arabi Uniti, Maldive, Thailandia, Brasile e Repubblica Dominicana. Per fare un esempio concreto, chi viaggia negli Emirati può attivare un piano a partire da 3,99 dollari per 7 giorni.
Di seguito una panoramica delle offerte eSIM Saily per la Thailandia, tutte con il 3% di crediti Saily, utili per acquistare nuovi piani a prezzi ancora più bassi:
- 1 GB / 7 giorni: 2,99 $
- 3 GB / 30 giorni: 5,99 $
- 5 GB / 30 giorni: 7,99 $
- 10 GB / 30 giorni: 10,99 $
- 20 GB / 30 giorni: 19,99 $
- Dati illimitati / 5 giorni: 18,99 $
- Dati illimitati / 10 giorni: 34,99 $
- Dati illimitati / 15 giorni: 48,99 $
- Dati illimitati / 20 giorni: 59,99 $
- Dati illimitati / 25 giorni: 65,99 $
- Dati illimitati / 30 giorni: 71,99 $
Il coupon TRYSAILY5 è valido su tutti i piani eSIM Saily, indipendentemente dalla destinazione scelta, e consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto sul primo ordine.