Scopri come avere una copia dei tuoi file sempre aggiornata ovunque tu sia

Tra gli aspetti positivi della dimensione digitale in cui siamo immersi è quello di poter avere accesso a tutti i servizi e i nostri file in qualunque luogo del mondo. Che siamo a casa sdraiati sul divano, in ufficio o sul luogo di lavoro, in attesa dal medico, in viaggio o in vacanza, è sufficiente avere uno smartphone collegato a internet e possiamo consultare qualsiasi documento, foto o video di cui abbiamo bisogno. A una condizione: che questi file li abbiamo salvati. Con la funzionalità di sincronizzazione automatica inclusa nei piani pCloud è non solo possibile, ma anche semplice e comodo.

I vantaggi di attivare la sincronizzazione automatica

La sincronizzazione automatica dei file è la soluzione con la quale avere la certezza che tutti i documenti, le foto e i video scaricati o creati dallo smartphone siano poi accessibili anche sul PC o altri dispositivi (e viceversa). Spesso, infatti, riceviamo sullo smartphone dei file importanti che visualizziamo e gestiamo correttamente ma che dimentichiamo di archiviare così da conservarli. Con la sincronizzazione automatica non vi è bisogno di effettuare il backup quotidiano dei file in quanto questo viene svolto in background senza alcun tipo di preoccupazione.

I vantaggi sono molteplici in quanto non solo si ha la comodità di avere tutto sempre facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, ma si evita anche di perdere file, dati e documenti importanti. Inoltre pCloud migliora ulteriormente la fruizione dei propri file consentendo l’accesso offline ad alcuni file. In questo modo in caso di connessione instabile o assenza di segnale (come può avvenire durante i viaggi) i file sono sempre disponibili e consultabili.

La funzione è inclusa in tutti i piani pCloud, sia quelli con abbonamento annuale che quelli con accesso a vita, sfruttando a pieno le potenzialità di questo sistema pratico e sicuro.