Scopri i codici segreti di Netflix per accedere al catalogo nascosto di film e serie TV

Netflix, con il suo immenso catalogo, può sembrare infinito agli occhi egli utenti. Eppure, dietro le categorie principali visibili nella homepage, si nasconde un mondo di contenuti che molti utenti non sanno nemmeno di avere a disposizione. Tutto ciò è disponibile usando una serie di codici numerici, utili per scoprire film e serie TV poco pubblicizzati o, allo stesso tempo, difficilmente visibili effettuando una normale ricerca.

Un catalogo nascosto su Netflix, ma perché?

Tenere nascosti alcuni titoli appartenenti ai suddetti cataloghi di Netflix, è una scelta consapevole dell’azienda legata a diversi fattori. In primis c’è il funzionamento del suo algoritmo, progettato per suggerire contenuti basati sui gusti personali dell’utente. Questo sistema, pur essendo molto utile, esclude a priori molte categorie o sottogeneri, come documentari di nicchia, film stranieri o serie classiche.

Un altro motivo riguarda la tutela di alcuni utenti, in particolare i minori, per i quali alcune categorie, come i thriller psicologici o i drammi LGBTQ+, sono meno visibili per garantire un’esperienza protetta. In più gli utenti che aprono Netflix sono facilitati nella ricerca di diversi contenuti, non ritrovandosi dunque di fronte ad una baraonda di titoli.

Come usare i codici segreti per aprire l’intero catalogo Netflix

Accedere al catalogo nascosto è molto semplice e richiede solo pochi passaggi:

Accedere a Netflix tramite browser. Inserire le proprie credenziali per entrare nel tuo account; Usare un URL personalizzato. Copiare questo link nella barra degli indirizzi: https://www.netflix.com/browse/genre/, seguito dal codice numerico della categoria desiderata. Ad esempio, per esplorare i documentari, il codice è 6839, formando così l’URL: https://www.netflix.com/browse/genre/6839; Premere Invio. Verrete reindirizzati alla pagina che raccoglie tutti i titoli relativi a quella categoria.

I codici da usare su Netflix

Netflix offre codici per oltre 200 categorie e sottogeneri. Ecco una selezione che potrebbe aiutarti a iniziare:

Drammi

Generale: 5763;

5763; Drammi romantici: 1255;

1255; Drammi su questioni sociali: 3947;

3947; Drammi basati su libri: 4961.

Fantascienza e Fantasy

Generale: 1492;

1492; Fantascienza con alieni: 3327;

3327; Thriller di fantascienza: 11014;

11014; Film fantasy: 9744.

Horror

Generale: 8711;

8711; Film horror con zombie: 75405;

75405; Film horror sul soprannaturale: 42023;

42023; Film horror cult: 10944.

Romanticismo

Generale: 8883;

8883; Commedie romantiche: 5475;

5475; Film romantici LGBTQ+: 3329;

3329; Classici romantici: 31273.

Documentari

Generale: 6839;

6839; Documentari su crimini reali: 9875;

9875; Documentari musicali: 90361;

90361; Documentari storici: 5349.

Sport

Generale: 4370;

4370; Film sulla boxe: 12443;

12443; Film sul calcio: 12549;

12549; Documentari sportivi: 180.

Film dal Mondo

Film italiani: 8221;

8221; Film coreani: 5685;

5685; Film francesi: 58807;

58807; Film britannici: 10757;

Serie TV

Generale: 83;

83; Serie TV di crimine: 26146;

26146; Serie TV d’azione e avventura: 10673;

10673; Miniserie: 4814.

Questi codici rappresentano un modo intelligente per sfruttare al massimo il proprio abbonamento a Netflix. Permettono di accedere a contenuti che spesso non vengono mostrati nella homepage, evitando così di perdere tempo prezioso a scorrere titoli già visti o poco interessanti. Ad esempio, chi è amante dei thriller, può esplorare sottogeneri specifici come i thriller psicologici (5505) o i thriller di spionaggio (9147). Chi cerca film internazionali invece, può avere i codici per i film dal mondo (7462) che apriranno le porte di produzioni provenienti da ogni angolo del pianeta.