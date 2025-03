Scopri tutte le ultime hit gratis per un mese con Apple Music: provala ora

Se sei un appassionato di musica e desideri un’esperienza di ascolto di alta qualità, Apple Music ti offre l’opportunità di accedere gratuitamente per un mese a un catalogo vastissimo di oltre 100 milioni di brani e più di 30.000 playlist curate da esperti. Una promozione imperdibile che ti permette di esplorare le novità musicali senza alcun costo iniziale.

Con Apple Music, puoi immergerti nelle ultime uscite, ascoltando i nuovi successi come “Next Summer” di Damiano David, “Nostalgia” di Noemi feat. Neffa, “Love In Real Life” di Lizzo, “NOS DESCONOMIXS” di Feid e “Sorry I’m Here For Someone Else”. Ogni giorno è un’occasione per scoprire nuovi artisti e brani che possono diventare i tuoi preferiti.

Vai sul sito del servizio per attivare la prova gratuita per un mese.

Apple Music: tutte le funzionalità della piattaforma

La piattaforma offre audio di qualità superiore grazie alle tecnologie avanzate come l’Audio Spaziale con Dolby Atmos e il Lossless, che assicurano un’esperienza sonora immersiva e cristallina. Puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi, su qualsiasi dispositivo Apple e non solo.

Se hai recentemente acquistato un dispositivo Apple idoneo, come iPhone, iPad, Mac, Apple TV o Apple Watch, puoi ottenere ben 3 mesi di Apple Music gratuiti. Questa promozione è valida per i prodotti acquistati direttamente da Apple o tramite rivenditori autorizzati, inclusi anche numerosi accessori come gli AirPods, HomePod e le cuffie Beats, ad eccezione dei Beats Flex.

Dopo il periodo di prova gratuita, puoi scegliere il piano di abbonamento che meglio si adatta alle tue esigenze:

Piano Studenti: a 5,99 euro al mese ;

a ; Piano Individuale: a 10,99 euro al mese ;

a ; Piano Famiglia: a 16,99 euro al mese, con la possibilità di condividere l’abbonamento con fino a sei persone.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per provare Apple Music gratuitamente per un mese. Scopri subito le ultime hit, esplora le playlist dedicate e goditi un suono senza compromessi grazie alla tecnologia avanzata di Apple. Visita il sito ufficiale di Apple Music o scarica l’app per iniziare subito il tuo viaggio musicale!