Scribus 1.6: rilasciato update dell’app di desktop publishing Linux

Scribus, l’app di desktop publishing open source e multipiattaforma Linux, è stata aggiornata oggi alla versione 1.6.0. Si tratta di un importante aggiornamento contenente migliaia di migliorie e correzioni di bug. Scribus 1.6 va sostituire la versione stabile 1.4.8 e la serie di sviluppo 1.5.x, implementando funzionalità come un’interfaccia utente rinnovata con supporto per le modalità chiaro e scuro e nuove icone, rendering su tela compatibile con HiDPI, una nuova anteprima di output basata su PDF e un componente Resource Manager per accedere a risorse online come i dizionari. Questa versione di Scribus introduce anche altre funzionalità, come la ricerca di funzioni specifiche. La funzionalità “Weld” consente agli utenti di combinare oggetti e spostarli senza raggrupparli. Infine, “Symbol” permette di modificare anche tutte le copie di un oggetto principale, come su Illustrator.

Scribus 1.6: nuovi comandi, plugin e supporto a formati di terze parti

In Scribus 1.6 sono stati aggiunti nuovi comandi per rendere la creazione di documenti più semplice e versatile quando si utilizzano gli script. Inoltre, questa versione migra gli script Python alla serie Python 3.x. Scribus aggiorna il plugin Barcode con nuove funzionalità come “GS1 Digital Link URI” per i barcode e aggiunge il supporto XeLaTeX ai frame di rendering. Altre nuove funzionalità di questa versione includono il plugin “Picture Browser” che consente la gestione delle risorse per i file grafici. Inoltre permette il supporto per tutti i tipi di gradienti avanzati disponibili in Adobe Illustrator e XARA Designer e il supporto per le ombre esterne.

Scribus 1.6 aggiunge anche la possibilità di aprire e importare file creati da altri programmi di desktop publishing, come Adobe InDesign XML (IDML), Adobe InDesign Snippets (IDMS), Adobe PageMaker (P65, PMD), Apple iWorks Pages, Microsoft Publisher (PUB), QuarkXPress Tags (XTG), VIVA Designer XML e XARA Page & Layout Designer (XAR). Inoltre, l’esportatore PDF ora supporta PDF/X-4 e ora è possibile esportare i formati PDF 1.6 e XPS. In questa versione sono infine stati aggiunti filtri di importazione nuovi o riscritti per Markdown, KRA (Krita), Photoshop Custom Shapes (CSH), Micrografx Draw (DRW), Computer Graphics Metafile (CGM), Enhanced Metafile (EMF), StarView Metafile (SVM), WordPerfect Graphics (WPG), ma anche per documenti RTF e DOCX. Per conoscere tutte le novità di questa versione, è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale di Scribus.