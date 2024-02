SelfyConto: scopri i rendimenti vantaggiosi riservati ai i nuovi utenti

SelfyConto di Banca Mediolanum si conferma come un’opzione bancaria conveniente per coloro che cercano soluzioni finanziarie flessibili e vantaggiose. Con un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a soli 6 mesi, zero canone di tenuta conto per un anno (e per i giovani sotto i 30 anni), uniti a una serie di altre agevolazioni, questa offerta promette di semplificare la gestione finanziaria quotidiana e garantire rendimenti interessanti.

Perché scegliere SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum offre un pacchetto completo di vantaggi che lo rendono un’opzione allettante.

Con un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a soli 6 mesi, questa offerta si distingue per i rendimenti competitivi che offre ai suoi titolari. La possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati aggiunge ulteriore flessibilità e convenienza.

Uno dei punti di forza di SelfyConto è la trasparenza nei costi. Non solo offre zero canone di tenuta conto fino ai 30 anni, ma anche zero canone per tutti per il primo anno. Inoltre, i prelievi in area euro e la carta di debito sono gratuiti, rendendo ancora più conveniente l’utilizzo di questo conto.

Grazie all’App Mediolanum, l’accesso e la gestione del conto diventano estremamente semplici e intuitivi. Con un semplice tap sullo smartphone, è possibile accedere a tutti i servizi bancari e tenere traccia delle proprie transazioni in modo rapido e efficace.

Inoltre, l’app offre una serie di funzionalità utili, come il controllo del bilancio e la possibilità di effettuare pagamenti tramite mobile payment, CBILL, PagoPA e tutte le principali opzioni bancarie (bonifici, MAV, RAV, F23 e F24, ecc).

Aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online. Basta avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo email valido. Con pochi semplici passaggi, è possibile diventare titolari di questo conto e iniziare a beneficiare dei suoi vantaggi immediatamente.