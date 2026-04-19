Serie A: il programma delle partite del 33° turno di campionato e dove guardarle in TV e streaming

La Serie A 2025/2026 si prepara a una domenica ricca di partite molto interessanti e fondamentali per la definizione della classifica. L’Inter ha ormai lo Scudetto cucito sulla maglia e aspetta solo che la matematica dia l’ok definitivo per far partire i festeggiamenti. Nel frattempo, però, la classifica è ancora tutta da definire, sia per quanto riguarda i posti in Champions League sia per la lotta salvezza.

Anche per il 33° turno di campionato, la copertura televisiva e in streaming viene garantita da DAZN. Gli appassionati possono seguire tutte le partite sulla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, andando ad attivare un abbonamento.

Le opzioni per seguire la Serie A sono tre: MyClubPass, per guardare le partite della propria squadra del cuore, Full, per un accesso completo a tutta la piattaforma, Family, per un accesso completo alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. I prezzi partono da 29,99 euro al mese. Per attivare un abbonamento basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Il programma completo della Serie A

Di seguito riportiamo il programma completo delle partite di Serie A previste per il 19 e 20 aprile. I match in calendario sono cinque e includono alcune sfide importanti sia per la lotta Champions che per quella salvezza. Ricordiamo che si sono già giocati quattro anticipi, con la vittoria dell’Inter che ha sancito la fine definitiva della corsa per lo Scudetto.

Domenica 19 aprile

12:30 Cremonese-Torino

15:00 Verona-Milan

18:00 Pisa-Genoa

20:45 Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

20:45 Lecce-Fiorentina

Tutte le partite saranno trasmesse su DAZN. Per gli utenti che non hanno un abbonamento, c’è la possibilità di attivare subito una sottoscrizione tramite il box qui di sotto, andando a scegliere uno dei piani in abbonamento disponibili (MyClubPass, Full e Family). L’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti.