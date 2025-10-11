Serie TV autunnali Apple TV+: ecco le uscite più interessanti con la prova gratis di 7 giorni

Sei un divoratore di film e serie TV, tanto da non averne mai abbastanza? Allora non puoi perderti la piattaforma Apple TV+, con un catalogo dai contenuti ricchissimi e diversi, e che puoi provare gratis senza alcun impegno per ben 7 giorni.

Esattamente: Apple TV+, il servizio streaming della mela morsicata, oggi è accessibile per una prova di una settimana… che potrai decidere se tenere al costo di 9,99€ oppure disdire. Apple TV+ ha le migliori selezioni di serie originali al mondo, con una qualità di scrittura e regia da fare invidia anche a Hollywood. Ancora ci stai pensando?

I migliori titoli del catalogo Apple TV+ gratis per 7 giorni

The Last Frontier: una serie thriller/drammatica che parte con il botto: un aereo carico di prigionieri precipita nell'isolato paesaggio dell'Alaska. Perché vederla: scenari estremi, tensione costante, personaggi che emergono anche sotto pressione. Ottimo mix tra "azione" e "dramma umano".

The Sisters Grimm: se ti piacciono le storie con magia, mistero, e un po' di fantasia gotica: qui due sorelle orfane cercano i genitori scomparsi in una città che sembra uscita da una fiaba, ma con eroi, cattivi, e conflitti tangibili.

Pluribus: una novità interessante se ti piace il fantascientifico con una punta di stranezza. Perché vederla: tanto surreale, riflessiva, con spunti per pensare a quanto "felicità" possa diventare un obbligo sociale e quanto sia importante restare autentici anche quando è difficile.

Down Cemetery Road: dramma/thriller in una comunità "tranquilla" dopo che una casa esplode e una ragazza scompare. Il mistero si infittisce, la paranoia cresce, e c'è anche la componente del sospetto che vecchie verità (o persone ritenute "morte") possano non esserlo affatto.

Queste sono le novità autunnali più interessanti su Apple TV+ che meritano assolutamente una chance – perfette se vuoi scoprire qualcosa di fresco, curato e magari un po’ diverso dal solito. Attiva la prova oggi stesso.