Serpent OS di Ikey Doherty cambia nome in AerynOS

Dal 20 marzo scorso, la distribuzione Serpent OS creata dall’ex fondatore di Solus e creatore del desktop Budgie, Ikey Doherty, ha cambiato nome in AerynOS. Si tratta di un cambiamento importante per la distribuzione. Sebbene Ikey Doherty affermi che “il nome Serpent OS è stato scelto rapidamente e ha avuto successo“, lo sviluppatore ha pensato che tale nome non sia più adatto. Quest’ultimo ricorda infatti che i “serpenti” sono spesso associati a connotazioni negative e che “Serpent OS” non è il nome più invitante per un progetto. Come ha affermato dallo stesso Doherty in un annuncio sul blog: “pronunciato ‘Erin’, è un nome che riteniamo più adatto al progetto. Traendo spunto da più etimologie, è un nome che descrive meglio il progetto attuale rispetto al progetto che è iniziato come Serpent OS“.

Serpent OS: cambio di nome non modificherà la distribuzione

Naturalmente, per gli utenti finali non cambierà nulla, soprattutto perché AerynOS è ancora in fase di sviluppo intensivo e non ha ancora una versione stabile. Tuttavia, il cambio di nome introduce alcune caratteristiche audaci e interessanti, come un installer di sistema rinnovato con supporto per la cancellazione completa del disco e schemi di partizionamento dinamico del disco. AerynOS promette anche nuove interessanti funzionalità. Tra queste vi è l’automazione degli aggiornamenti dei pacchetti, una gestione più semplice dei rollback. Vi è poi la gestione dei dischi con Rust, il ridimensionamento frazionario abilitato per impostazione predefinita e molto altro. AerynOS verrà distribuito con l’ultimo ambiente desktop GNOME, mentre il supporto al desktop COSMIC è stato sospeso.

Il sito web di AerynOS, ormai ex Serpent OS, è disponibile su aerynos.com insieme al sito aerynos.dev per la documentazione. Gli utenti possono anche controllare la pagina GitHub della distribuzione per rimanere aggiornati sullo sviluppo di questa promettente distribuzione Linux che sfrutta potenti strumenti di sistema basati su Rust.