Serverplan: l'hosting ideale per un sito sicuro, veloce e a costi convenienti

Se stai cercando un hosting veloce, sicuro ed economico, Serverplan è la soluzione perfetta per te. Attualmente, l’azienda italiana offre pacchetti a prezzi incredibilmente bassi, a partire da soli 26 Euro all’anno.

Tuttavia, non aspettare troppo, poiché questa offerta potrebbe non durare a lungo e i prezzi potrebbero aumentare.

I pacchetti in offerta di Serverplan

Un punto di forza di Serverplan è l’eccezionale assistenza offerta, denominata Intrepid Support. Questo servizio di assistenza clienti è all’avanguardia, soddisfacendo costantemente le esigenze degli utenti.

Serverplan adotta anche misure proattive, monitorando in modo continuo i server per abbattere i rischi e ottimizzare le performance. I pacchetti di hosting in offerta sono i seguenti:

Web Hosting: questo piano offre hosting professionale per Windows e Linux con un uptime del 99,99%. I piani iniziano da soli 26 euro all’anno e includono la registrazione del dominio.

questo piano offre hosting professionale per Windows e Linux con un uptime del 99,99%. I piani iniziano da soli e includono la registrazione del dominio. Cloud Hosting: Serverplan offre la tecnologia più avanzata e scalabile per creare server virtuali on demand, gestendo le risorse in tempo reale. Il servizio Supercloud è flessibile, con fatturazione oraria a partire da € 0.0407 all’ora .

Serverplan offre la tecnologia più avanzata e scalabile per creare server virtuali on demand, gestendo le risorse in tempo reale. Il servizio Supercloud è flessibile, con fatturazione oraria a partire da . VPS Hosting: questo piano combina la facilità ed economicità dell’hosting tradizionale con i vantaggi di un server dedicato. È personalizzabile con Linux o Windows, consentendo di scegliere processore, RAM e capacità del disco. I prezzi partono da € 16 al mese .

questo piano combina la facilità ed economicità dell’hosting tradizionale con i vantaggi di un server dedicato. È personalizzabile con Linux o Windows, consentendo di scegliere processore, RAM e capacità del disco. I prezzi partono da . Server dedicati: server dedicati Linux e Windows offrono incredibili performance con potenza e stabilità dei Server Dell Poweredge e connettività dedicata 1Gbit. La configurazione è gratuita senza vincoli di rinnovo annuale, a partire da € 83 al mese.

Serverplan offre quindi qualità, convenienza e un supporto tecnico che ti permette di stare tranquillo. Non lasciarti sfuggire queste offerte, approfitta ora delle vantaggiose proposte hosting di Serverplan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.