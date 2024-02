Serverplan Startup, l'hosting è disponibile a costi da non perdere

Serverplan supporta le tue idee da portare sul web a costi irrisori. 4 Piani tutti convenienti, in particolare il pacchetto Startup, disponibile ad appena 76 Euro l’anno + Iva . Il servizio di web hosting Startup davvero un’occasione da non perdere: a un prezzo accessibile, offre tutto il necessario per creare un sito web performante e sicuro.

Ma cosa ottieni con Serverplan Startup? Innanzitutto dominio gratis per sempre, ma anche una serie di funzionalità che uniscono qualità e sicurezza. Ecco nel dettaglio le principali caratteristiche del servizio:

1 dominio gratis per sempre

(estensioni incluse .it / .eu) 20 GB di spazio SSD NVMe

50 account di email

Traffico illimitato e Accesso SSH

20 db Mysql su SSD NVMe

Pannello di controllo cPanel + EasyAPP*

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let’s Encrypt

Bitninja e anti malware

Migrazione gratuita con tool

Cosa puoi fare con Serverplan Startup?

Di tutto. Dal blog personale ai siti web aziendali, dal portfolio online fino a e commerce. Serverplan Startup è il piano più popolare non a caso. Unisce convenienza economica incredibile (costa poco più di 6 € al mese), ma anche una incredibile semplicità di utilizzo (grazie ad una interfaccia utente molto intuitiva, alla portata anche di utenti meno esperti) e una sicurezza imbattibile ( Grazie al certificato SSL Let’s Encry protegge il tuo sito web e i dati dei tuoi visitatori).

Con questo pacchetto, inoltre, ottieni traffico illimitato perché non dovrai preoccuparti di superare il limite di traffico mensile, anche se il tuo sito web riceve molte visite e un dominio gratuito, ricevi un dominio .it o .eu gratuito con il tuo piano annuale. Per te ci sono anche:

Pannello di controllo cPanel: cPanel è un pannello di controllo intuitivo e facile da usare, che ti permette di gestire il tuo sito web con un semplice click.

cPanel è un pannello di controllo intuitivo e facile da usare, che ti permette di gestire il tuo sito web con un semplice click. Assistenza clienti eccellente: Serverplan offre un’assistenza clienti 24/7 in italiano, pronta ad aiutarti in caso di bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.