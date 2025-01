Sicurezza stradale: Elvia98, il dispositivo salvavita per pedoni

La sicurezza stradale non riguarda solo ed esclusivamente i veicoli ma anche coloro che si muovono a piedi in strada. I pedoni infatti sono ogni giorno sempre più a rischio secondo le statistiche, con uno che muore ogni 18 ore. Rispetto all’anno scorso le vittime sono quasi dell’8% in più ed è per questo che è arrivato un nuovo sistema per affrontare l’emergenza che prende il nome di Elvia98.

La sicurezza dei pedoni: un problema in crescita

Secondo i dati dell’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps), più della metà dei pedoni deceduti nel 2024 aveva oltre 65 anni, e 15 vittime erano minorenni. Gli incidenti sulle strisce pedonali, che dovrebbero rappresentare luoghi sicuri, sono una delle principali cause di decesso. Regioni come la Lombardia, il Lazio e la Campania sono quelle più colpite, con rispettivamente 79, 59 e 53 vittime.

A peggiorare la situazione, i casi di pirateria stradale: oltre il 10% degli investimenti mortali ha coinvolto automobilisti in fuga. Questa realtà evidenzia la necessità di soluzioni tecnologiche per tutelare gli utenti più vulnerabili della strada.

Come funziona Elvia98

Elvia98 è un dispositivo luminoso universale, progettato per comunicare direttamente con i pedoni e avvertirli delle intenzioni del conducente. È composto da due moduli LED installati sotto la targa anteriore e posteriore del veicolo, collegati a un box di controllo.

Quando il conducente preme il freno, sul fronte del veicolo appare una scritta verde lampeggiante: “Salvavita pedone” , segnalando al pedone che l’auto sta rallentando;

, segnalando al pedone che l’auto sta rallentando; Sul retro del veicolo, una scritta “Ostacoli pericolo” si illumina, scoraggiando eventuali sorpassi imprudenti da parte di altri automobilisti.

Questo sistema permette ai pedoni di anticipare il comportamento del conducente, riducendo il rischio di incidenti causati da distrazioni o incomprensioni.