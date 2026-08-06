Signal aggiunge il supporto ai tablet Android collegati con crittografia

Signal ha ufficialmente introdotto un supporto più completo per i tablet Android, permettendo di collegarli come dispositivi secondari allo stesso account.

L’aggiornamento, distribuito con le versioni 8.20 per Android e 8.22 per iPhone/iPad, consente di associare un tablet o un secondo smartphone mantenendo le conversazioni sincronizzate e protette dalla crittografia end-to-end. Durante il collegamento, l’utente può scegliere se trasferire sul nuovo dispositivo una copia dei messaggi precedenti, protetta dalla crittografia, oppure avviare una sessione senza cronologia.

Signal porta i tablet Android nella lista dei dispositivi collegati

La principale novità annunciata da Signal riguarda la possibilità di collegare i tablet Android come dispositivi secondari dell’account. In precedenza l’applicazione mobile era pensata soprattutto per gli smartphone, mentre i tablet richiedevano soluzioni meno immediate o non offrivano un’esperienza ottimizzata.

Con il nuovo supporto, un tablet Android può funzionare come dispositivo aggiuntivo mantenendo sincronizzate le conversazioni senza trasformarsi in un semplice duplicato remoto dello smartphone principale. L’approccio segue il modello già adottato da Signal per desktop e altri dispositivi associati.

L’app utilizza un sistema di associazione che permette di aggiungere nuovi dispositivi tramite una procedura di pairing basata sulla scansione di un codice QR. Il dispositivo principale autorizza il nuovo client e stabilisce una relazione crittografica necessaria per la sincronizzazione dei dati. A differenza di molte piattaforme che conservano le conversazioni su server centrali per distribuirle tra i vari dispositivi, Signal mantiene un modello orientato alla minimizzazione dei dati. I messaggi rimangono protetti e la sincronizzazione tra dispositivi collegati sfrutta meccanismi crittografici progettati per ridurre l’esposizione delle informazioni personali.

La sicurezza resta il punto centrale

L’espansione dei dispositivi collegati introduce anche nuove esigenze di sicurezza. Ogni dispositivo associato rappresenta infatti un ulteriore punto di accesso all’account e deve essere gestito con attenzione. Signal permette agli utenti di controllare i dispositivi collegati direttamente dalle impostazioni dell’applicazione e di rimuovere quelli non più utilizzati.

Il modello di sicurezza si basa sul Signal Protocol, un insieme di tecnologie crittografiche utilizzato anche come riferimento da altre piattaforme di messaggistica. Il protocollo combina diversi meccanismi, tra cui Double Ratchet Algorithm e pre-key system, per garantire la generazione continua di nuove chiavi crittografiche durante le conversazioni.

L’arrivo dei tablet Android come dispositivi collegabili risponde a un cambiamento nelle abitudini digitali. Molti utenti alternano smartphone, computer portatili e tablet durante la giornata, e un servizio di messaggistica moderno deve offrire continuità senza compromettere la sicurezza. Signal ha mantenuto per anni un approccio più prudente rispetto ai concorrenti nella gestione dei dispositivi multipli, proprio per preservare il modello di privacy alla base del servizio. L’aggiornamento rappresenta quindi un equilibrio tra maggiore comodità e tutela dei dati.

I limiti dell’approccio decentralizzato di Signal

La scelta di ridurre la dipendenza dall’archiviazione centrale comporta anche alcune limitazioni. La sincronizzazione tra dispositivi non replica necessariamente tutte le funzionalità disponibili su piattaforme progettate intorno a un’infrastruttura cloud completa. Inoltre, la perdita del dispositivo principale o la mancata gestione corretta dei collegamenti può complicare il recupero delle conversazioni.

Per questo motivo Signal continua a privilegiare procedure che danno priorità al controllo dell’utente. L’obiettivo non è offrire soltanto un’esperienza multipiattaforma, ma mantenere un modello nel quale ogni dispositivo autorizzato rimane identificabile e gestibile.