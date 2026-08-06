DuckDuckGo porta su iPhone una funzione per la privacy del browser

La tutela della privacy su iPhone si amplia con una funzione pensata per chi vuole separare rapidamente la navigazione quotidiana dalle attività temporanee.

DuckDuckGo ha introdotto le Fire Tabs nel proprio browser per iOS, schede indipendenti dalla sessione standard che non vengono aggiunte alla cronologia locale.

La novità si affianca agli strumenti già presenti nell’app, tra cui il blocco dei tracker, la rimozione dei parametri di tracciamento dagli indirizzi e il pulsante Fire per eliminare in pochi istanti schede e dati di navigazione. L’obiettivo è offrire un controllo più immediato sulle informazioni conservate sul dispositivo, senza obbligare l’utente ad aprire ogni volta una finestra privata separata. La funzione è coerente con l’approccio di DuckDuckGo, che dichiara di progettare i propri prodotti secondo criteri di privacy by design.

Fire Tabs, come funziona la navigazione separata

Le Fire Tabs sono schede isolate rispetto alla normale sessione del browser. I siti aperti al loro interno non vengono salvati nella cronologia locale e l’utente può scegliere se eliminare una singola scheda oppure cancellare l’intera sessione utilizzando il pulsante Fire. Quest’ultimo è già una delle funzioni più riconoscibili del browser DuckDuckGo e consente di rimuovere rapidamente schede aperte, cronologia e dati dei siti.

Il sistema ricorda la navigazione privata disponibile in Safari e negli altri browser, ma punta a rendere più semplice il passaggio tra ambiente standard e ambiente temporaneo. Le due modalità possono infatti convivere nell’interfaccia, così da mantenere separate le attività abituali da ricerche occasionali, acquisti, accessi a servizi o consultazioni che non si desidera lasciare archiviate sul dispositivo.

La novità può essere utile anche su iPad e iPhone condivisi con altri componenti della famiglia. Eliminare le tracce locali non impedisce però ai siti di riconoscere una sessione già autenticata e non equivale a una navigazione anonima completa. La funzione agisce soprattutto sulla memorizzazione dei dati nel browser.

Privacy e limiti delle Fire Tabs su iPhone

DuckDuckGo continua a distinguersi per gli strumenti dedicati alla riduzione del tracciamento. Il browser prova a bloccare numerosi tracker, limita alcune tecniche di profilazione e rimuove i parametri di tracciamento dagli URL. Su iPhone, tuttavia, anche DuckDuckGo utilizza WebKit, il motore richiesto da Apple per i browser distribuiti su iOS. La differenza rispetto a Safari riguarda quindi soprattutto l’interfaccia e i servizi aggiuntivi dedicati alla privacy.

Le Fire Tabs non nascondono l’indirizzo IP e non impediscono al provider, al gestore di una rete aziendale o al sito visitato di raccogliere dati tecnici sulla connessione. Anche la navigazione privata di Safari chiarisce che la protezione riguarda principalmente la mancata conservazione locale della cronologia e alcuni strumenti contro i tracker, non l’anonimato assoluto.