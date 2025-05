Signal, nota app di messaggistica crittografata, ha introdotto una nuova funzione mirata a proteggere la privacy degli utenti. Stiamo parlando di Screen Security, funzionalità progettata per impedire la cattura di screenshot durante l’uso dell’app su dispositivi Windows 11 con lo strumento Recall attivo.

La funzione di Signal si basa sulla tecnologia DRM (Digital Rights Management), la stessa utilizzata da piattaforme di streaming come Netflix per prevenire la copia non autorizzata dei contenuti. Quando si tenta di catturare uno screenshot con Signal attivo, il risultato è una schermata nera, un meccanismo già familiare agli utenti di servizi protetti. Questa funzionalità è abilitata di default, ma gli utenti possono disattivarla se necessario.

Signal e l’avvertimento ai colossi tech: la privacy degli utenti deve restare priorità

Nel suo blog ufficiale, Signal ha espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni per la privacy degli utenti derivanti da strumenti come Recall.

L’azienda ha sottolineato come tali tecnologie possano minare la riservatezza, esortando i team di sviluppo a valutare con maggiore attenzione l’impatto delle loro innovazioni. Signal ha dichiarato: “App come Signal non dovrebbero essere costrette a ricorrere a soluzioni creative per mantenere la privacy dei loro servizi“. Signal, con il lancio di Screen Security, si posiziona ancora una volta come leader nella difesa della riservatezza delle comunicazioni, un tema sempre più rilevante in un panorama digitale in continua evoluzione.

La funzione “Recall” di Windows 11, che registra costantemente ciò che accade sullo schermo, ha attirato critiche per il suo potenziale impatto sulla privacy. Signal ha colto l’occasione per evidenziare la necessità di soluzioni più rispettose dei dati personali, invitando i giganti tecnologici a un approccio più responsabile. Con Screen Security, l’app dimostra che è possibile conciliare innovazione e protezione dei dati, offrendo agli utenti un controllo maggiore sulla propria riservatezza.

Questa scelta tecnologica non solo rafforza la sicurezza dell’app, ma invia anche un messaggio chiaro all’industria: la protezione dei dati personali deve essere una priorità. Signal continua così a distinguersi come una delle piattaforme più affidabili per le comunicazioni sicure, consolidando il suo impegno verso la tutela della riservatezza degli utenti.