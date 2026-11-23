Lavorare su un Mac e dover intervenire su una finestra da uno smartphone può essere scomodo, soprattutto quando serve accedere a un’applicazione senza trasferire l’intero flusso di lavoro su un altro dispositivo.

Sill nasce per rispondere a questa esigenza: è un’applicazione gratuita e open source che trasmette le finestre di macOS su iPhone e iPad, consentendo anche di interagire con esse. Il progetto si distingue per un’impostazione che evita server di inoltro gestiti dagli sviluppatori e non richiede la creazione di un account.

La connessione avviene direttamente tra i dispositivi, mentre i comandi impartiti sullo schermo mobile vengono inviati al computer. L’approccio rende Sill interessante per la produttività in mobilità e per chi presta attenzione alla riservatezza dei propri dati.

Sill porta le finestre del Mac su iPhone e iPad

L’applicazione non si limita a duplicare il desktop. Dal dispositivo mobile è possibile scegliere quale finestra visualizzare, passare da un’applicazione aperta a un’altra e avviare programmi presenti sul Mac.

L’interfaccia cambia in base all’orientamento: in verticale, la finestra occupa la parte superiore, mentre nella zona inferiore compare una superficie simile a quella di un portatile, con trackpad e tasti speciali.

I tocchi diventano clic, lo scorrimento viene gestito con le dita e Apple Pencil può essere utilizzata come puntatore. Sono supportati anche gesti multitouch, scorciatoie da tastiera, menu delle applicazioni e condivisione degli appunti nelle due direzioni. La trasmissione dell’audio è disponibile in versione beta.

Una funzione di display virtuale adatta la superficie del Mac alle dimensioni dello schermo mobile. La finestra può così essere spostata in un’area più leggibile e continua ad aggiornarsi anche quando altre finestre la coprono sul computer. L’utente può inoltre regolare bitrate, risoluzione e frequenza dei fotogrammi, adattando la qualità dello streaming alle condizioni della connessione e alle capacità dei dispositivi.

Connessione diretta, installazione e requisiti

Sill offre diverse modalità di collegamento. Mac e dispositivo mobile possono comunicare attraverso la stessa rete Wi-Fi, un cavo USB oppure una connessione wireless diretta. Per raggiungere il computer da una rete esterna occorre invece predisporre una VPN personale.

Il flusso video viene compresso con HEVC e protetto attraverso TLS 1.3. Se la rete o la codifica non riescono a mantenere il ritmo, i fotogrammi più vecchi vengono scartati invece di accumularsi. Questa scelta privilegia la reattività dei comandi rispetto alla continuità assoluta delle immagini.

Per utilizzare il programma servono macOS 14 o successivo e iOS oppure iPadOS 17 o successivo. Sul computer bisogna concedere i permessi di registrazione dello schermo e accessibilità, necessari per acquisire le finestre e inviare i comandi. La versione desktop si scarica dal sito ufficiale, mentre quella mobile è disponibile sull’App Store. Il codice sorgente è pubblicato su GitHub con licenza Apache 2.0.

L’assenza di infrastrutture intermedie rappresenta un elemento interessante per chi vuole mantenere un maggiore controllo sui propri dati, ma non rende superflua la sicurezza della rete. Anche la VPN deve essere configurata con attenzione e i permessi concessi vanno valutati in base alle proprie esigenze.