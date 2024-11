Sinner sfida De Minaur alle ATP Finals: guarda il match in diretta streaming

Jannik Sinner farà il suo esordio alle ATP Finals 2024 contro Alex De Minaur, attualmente numero 8 del mondo. La sfida si terrà domenica 10 novembre all’Inalpi Arena e promette spettacolo e agonismo, anche grazie alla grande amicizia che lega i due atleti.

L’incontro tra Sinner e De Minaur è programmato per le ore 20:30, preceduto dal match tra Daniil Medvedev e Taylor Fritz, previsto per le 15:00. Quest’ultima partita inaugurerà ufficialmente il Girone Nastase, di cui fanno parte Sinner e De Minaur.

Come seguire Sinner vs De Minaur in diretta TV e streaming

Il confronto tra Sinner e De Minaur è stato finora dominato dall’italiano, che ha vinto tutte le sette sfide precedenti. Tra le vittorie più rilevanti spiccano il successo nella finale del Masters 1000 di Toronto nel 2023, quella di Rotterdam nel 2024, e soprattutto il trionfo che ha consegnato all’Italia la Coppa Davis lo scorso novembre.

Gli appassionati potranno seguire la sfida sia in TV che in streaming. La diretta TV sarà trasmessa su Sky, accessibile agli abbonati, e in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, sono disponibili diverse opzioni, tra cui NOW – piattaforma in abbonamento compatibile con un’ampia gamma di dispositivi che offre non solo le ATP Finals ma anche un vasto catalogo sportivo, tra cui la UEFA Champions League, Serie A, Premier League, Formula 1 e MotoGP.

NOW offre un abbonamento a 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con una permanenza minima richiesta di 12 mesi, o a 24,99 euro al mese per chi preferisce una soluzione senza vincoli a lungo termine. Le ATP Finals 2024 sono un evento imperdibile per gli appassionati di tennis. Non resta che sintonizzarsi e prepararsi a tifare per una partita che promette grande spettacolo.