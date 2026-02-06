Sito web pronto a partire da 2,49 €/mese: l’offerta Hostinger per il tuo business

Hostinger ti aiuta a trasformare un’idea in un progetto online concreto, con AI, hosting veloce e prezzi accessibili, per crescere subito senza complicazioni.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 6 feb 2026
Trasformare il “prima o poi” in “oggi” è spesso la differenza tra un’idea che resta nel cassetto e un progetto che inizia davvero a crescere. È esattamente qui che entra in gioco Hostinger, una piattaforma pensata per accompagnarti dal primo clic fino allo sviluppo completo della tua presenza online, senza complicazioni e con costi sorprendentemente accessibili.

Scopri l’offerta di Hostinger

Con piani a partire da 2,49 €/mese, tre mensilità gratuite incluse e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, Hostinger abbassa drasticamente la soglia di ingresso per chi vuole lanciare un sito web, un e-commerce, un portfolio o un progetto imprenditoriale digitale.

Hostinger permette anche di registrare un dominio .com a soli 0,01 € per il primo anno, mentre l’AI Website Builder permette di trasformare una semplice descrizione in un sito completo di layout, testi e immagini, pronto per essere personalizzato con un editor drag and drop intuitivo e veloce.  Chi preferisce WordPress trova un ambiente ottimizzato e senza stress. L’installazione è immediata, la manutenzione tecnica viene gestita in automatico e le prestazioni restano elevate anche con l’aumento del traffico. È la soluzione ideale per chi vuole concentrarsi sui contenuti e sulla crescita, lasciando a Hostinger sicurezza, velocità e aggiornamenti.

Agente AI integrato

Il vero punto di svolta,  è l’integrazione dell’intelligenza artificiale in ogni fase del progetto. Con Hostinger Horizons puoi trasformare un’idea descritta a parole in un sito o in un’applicazione web funzionante, senza scrivere codice. Kodee, l’agente AI integrato, ti assiste nella gestione quotidiana, mentre gli strumenti AI per testi, immagini, loghi ed email marketing rendono più semplice costruire un brand coerente e professionale.

L’infrastruttura pensata per accompagnare la tua crescita

Dal cloud hosting scalabile, pensato per crescere insieme al tuo progetto, fino alle soluzioni Business e Cloud Startup, Hostinger offre risorse potenti, uptime affidabile e sicurezza avanzata. Backup automatici, CDN gratuita, email aziendali professionali e assistenza in italiano 24/7 completano un ecosistema progettato per durare nel tempo. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

