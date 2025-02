Slack, down globale e disservizi: cosa sta succedendo?

Nella giornata di ieri, all’incirca alle ore 17:00 italiane, Slack ha subito un’interruzione dei propri servizi a livello globale.

Secondo quanto emerso, per molti utenti il servizio è stato inaccessibile, mentre altri hanno segnalato difficoltà nell’invio di messaggi e in altre attività comuni sulla piattaforma. Tenendo conto che Slack è una soluzione molto diffusa a livello professionale, il lavoro di molte aziende è stato rallentato in modo considerevole per diverse ore.

Stando alle testimonianze degli utenti, questi sono rimasti bloccati nella schermata di accesso, senza poter accedere al servizio. Alcuni malfunzionamenti sono stati riscontrati anche nel contesto della relativa API e nel sistema di integrazione con app di terze parti.

Nonostante le numerose segnalazioni arrivate su siti come Downdetector, la situazione sembra ora essersi normalizzata, non senza alcuni comportamenti strani da parte del servizio.

I problemi di Slack sono in fase di risoluzione

Nella nottata, alcuni utenti hanno segnalato come si fossero presentati nuovamente problemi.

Soprattutto nel contesto desktop, in molti hanno segnalato occasionali rallentamenti degli strumenti, anche se in teoria Slack era in fase di “recupero” e potenzialmente già funzionante. Attorno alle 4:30 italiane, erano ancora segnalati piccoli malfunzionamenti.

Slack ha voluto aggiornare i propri clienti, fornendo aggiornamenti sulla propria pagina di stato. Il problema sembra dovuto a guasti di alcuni database. Il personale è dunque intervenuto prontamente e le conseguenze di tale malfunzionamento sono state dunque limitate.

Sebbene la situazione sia migliorata nel corso della giornata, la compagnia ha affermato che la piena stabilità non è stata ancora raggiunta. Sebbene i down di Slack non siano così frequenti, visto il target aziendale a cui si riferisce, questi possono causare grandi rallentamenti e problemi ai dipendenti.

Solo qualche mese fa la piattaforma ha fatto parlare di sé in modo positivo, con l’integrazione di un utile strumento AI per generare trascrizioni delle riunioni.