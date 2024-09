Slack: l'IA sarà in grado di generare trascrizioni delle riunioni

Salesforce, società proprietaria di Slack, ha annunciato come la sua piattaforma adotterà nuovi strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale.

La prima integrazione è chiamata huddle notes e viene proposta per individuare i punti chiave delle riunioni, riassumendo i concetti più importanti della stessa attraverso dei riepiloghi avanzati.

Quando la funzionalità viene attivata, questa crea una trascrizione di audio e messaggi in tempo reale, integrando anche note, citazioni e file condivisi. Tutti gli invitati al meeting, anche quelli non presenti, potranno poi ottenere il riepilogo.

Anche se i riassunti tramite IA non sono una novità, quanto proposto da Slack sembra offrire contenuti finali più completi rispetto a quanto proposto in precedenza dallo stesso servizio.

Salto di qualità di Slack grazie alle nuove funzioni basate sull’IA

Slack ha anche aggiornato la sua funzione di ricerca IA, già disponibile da tempo. Il sistema dovrebbe essere ora in grado di proporre risultati univoci per un utente in base ai contenuti caricati sulla piattaforma (inclusi canvas, documenti da applicazioni e tanto altro).

Un’altra implementazione, ovvero il nuovo workflow builder, dovrebbe aiutare gli utenti a risparmiare tempo, con la personalizzazione di messaggi preimpostati (come quello di benvenuto quando un utente entra nel canale). Infine, Slack sta integrando anche dei modelli preconfigurati per utilizzi specifici. A seconda del caso, questi possono essere utili per gestire progetti, raccogliere feedback o per altri contesti tipici di riunioni o occasioni simili.

Tutte le nuove funzionalità legate all’IA fanno parte delle sottoscrizioni a pagamento, con gli appena citati modelli Slack che saranno disponibili a partire dal prossimo mese di ottobre.

Con queste ultime interessanti implementazioni, la piattaforma mira a rendersi ancora più competitiva in un settore dove non mancano di certo i concorrenti agguerriti come Microsoft Teams o le soluzioni proposte da Google.