Smartphone Android: ecco l'antifurto che "rompe" i telefoni rubati

Google ha recentemente annunciato una svolta significativa nella sicurezza smartphone con il prossimo rilascio di Android 16, in arrivo tra poche settimane. Durante l’evento “The Android Show”, l’azienda ha svelato una nuova evoluzione della Factory Reset Protection (FRP), una tecnologia pensata per rendere i dispositivi rubati completamente inutilizzabili senza le credenziali originali. Questo rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro i furti di smartphone.

Il nuovo antifurto di Android

Il cuore della nuova funzionalità risiede in un sistema di protezione avanzata che opera a livello strutturale del sistema operativo. Questo meccanismo impedirà l’utilizzo di un dispositivo resettato a meno che non vengano soddisfatte due condizioni: l’accesso all’account Google precedentemente associato e l’inserimento del metodo di sblocco originale, come PIN o impronta digitale.

Anche dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, senza questi due elementi il dispositivo rimarrà bloccato, garantendo una protezione robusta contro l’uso non autorizzato.

Sebbene i dettagli tecnici completi non siano ancora stati resi noti, le anteprime mostrano che questa funzionalità sarà integrata direttamente nel sistema operativo Android 16. Si tratta di un potenziamento significativo rispetto all’attuale FRP, che non offre una protezione totale contro i reset non autorizzati.

Antifurto Android: quando arriva

Google ha indicato che l’implementazione della nuova funzione contro il furto degli smartphone Android avverrà attraverso aggiornamenti trimestrali (QPR) nel corso del 2025, anche se al momento non è ancora presente nelle versioni beta di Android 16 in circolazione.

Con questa innovazione, Google punta a scoraggiare i furti di smartphone, offrendo agli utenti una protezione senza precedenti. La nuova strategia riflette l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate che rispondano alle crescenti esigenze di sicurezza dei consumatori.

Oltre alla sicurezza, Android 16 porterà miglioramenti per gli sviluppatori, come una semplificazione nell’integrazione delle API e un supporto più omogeneo per ridurre la frammentazione tra i dispositivi. Questi cambiamenti mirano a garantire un’esperienza utente più fluida e coerente, consolidando la posizione di Android come piattaforma leader nel campo della sicurezza mobile.