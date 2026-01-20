Smartphone con batteria che dura una settimana? Realme fa sul serio

Nel panorama sempre più competitivo degli smartphone di fascia media, la ricerca di un equilibrio tra autonomia, prestazioni e praticità rappresenta una delle sfide principali per produttori e consumatori.

In questo contesto, il nuovo Realme P4 Power si distingue per una proposta concreta e mirata, pensata per chi non vuole scendere a compromessi sull’autonomia senza rinunciare a una buona esperienza d’uso quotidiana. Il dispositivo, che farà il suo debutto sul mercato indiano nel prossimo futuro, si presenta come una soluzione capace di soddisfare le esigenze di chi è spesso in movimento o si trova lontano da prese di corrente per lunghi periodi.

Cuore pulsante del Realme P4 Power è la sua straordinaria batteria da 10.000mAh, realizzata in carburo di silicio, una scelta tecnologica che garantisce oltre 31 giorni di standby e ridefinisce il concetto stesso di autonomia nel segmento mid-range. L’autonomia dichiarata dal produttore si traduce in almeno un giorno e mezzo di utilizzo ordinario, un dato che rassicura chi fa della durata della batteria una priorità assoluta. Anche in condizioni critiche, con solo il 3% di carica residua, il dispositivo è in grado di offrire quasi due ore di funzionamento aggiuntivo, permettendo di gestire senza ansia le situazioni di emergenza.

Realme P4 Power: la batteria da 10.000 mAh è realtà

Nonostante la presenza di una batteria così generosa, il Realme P4 Power sorprende per il suo design equilibrato: uno spessore di appena 8,5mm e un peso di circa 218 grammi. Si tratta di numeri che testimoniano la cura riposta nella progettazione, con l’obiettivo di non sacrificare eccessivamente la maneggevolezza in favore della capacità energetica. Il compromesso, se così si può definire, si traduce in un dispositivo leggermente più pesante rispetto a modelli ultra-compatti, ma che mantiene comunque un profilo elegante e pratico per l’uso quotidiano.

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo arrivato si affida al potente Dimensity 7400 Ultra, un chipset che garantisce fluidità nelle operazioni quotidiane, multitasking e gaming. L’esperienza visiva è invece affidata a un display OLED da 6,78 pollici, in grado di offrire colori vividi, neri profondi e una frequenza di aggiornamento da 144Hz che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Un altro punto di forza del Realme P4 Power è rappresentato dalla velocità di ricarica: grazie alla tecnologia integrata (con ricarica da 80W), è possibile raggiungere il 70% della capacità in soli 30-35 minuti. Non meno interessante è la presenza del bypass charging, una funzione pensata per i gamer e per chi utilizza il telefono in modo intensivo: durante il gioco, il dispositivo può attingere direttamente dalla fonte di alimentazione, riducendo lo stress termico sulla batteria e contribuendo a preservarne la longevità.

Il prezzo di lancio, compreso tra le 20.000 e le 25.000 rupie (tra i 190 e i 235 euro), posiziona il Realme P4 Power come una scelta pratica e accessibile per chi cerca un dispositivo bilanciato, senza eccessi ma con una forte vocazione all’autonomia.