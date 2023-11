Smartphone: crescita al palo in Europa. Segno positivo solo per HONOR

Il mercato degli smartphone sta attraversando un periodo di forte contrazione. Lo confermano gli ultimi dati condivisi da Counterpoint Research e riferiti al terzo trimestre 2023, conclusosi a settembre scorso.

Stando a quanto riportato dagli analisti, le vendite di smartphone in Europa hanno fatto registrare un sonoro -11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo è un po’ meno marcato nei Paesi dell’Europa occidentale (-8%), “blocco” che comprende anche l’Italia, facendo notare una leggera ripresa rispetto al calo del 14% del trimestre precedente.

Mentre il mercato smartphone continua a decrescere per volumi di dispositivi spediti e acquistati dagli utenti finali, i lanci importanti come la serie iPhone 15 e i pieghevoli di quinta generazione di Samsung hanno attenuato il calo. Il tasso di declino sta rallentando e, anche se Counterpoint non prevede un’inversione di rotta, ci sono segnali di crescita per la fine del 2023.

Le condizioni economiche continuano a essere complessivamente difficili ed è per questo motivo che, come mette in evidenza Counterpoint, gli utenti “si aggrappano” ai loro dispositivi più a lungo che mai.

Lo stato del mercato smartphone in Europa

A guidare il mercato degli smartphone in Europa resta sempre Samsung con il 32% della “torta”. L’azienda sudcoreana fa però registrare un “tonfo” pari al -15% (nelle vendite dei propri dispositivi) rispetto a un anno prima.

Apple, di contro, ha raggiunto la quota di market share più elevata (24%), nonostante le vendite siano diminuite del 3% su base annua. Xiaomi rimane la terza forza al 22%, tallonando Apple, nonostante il -13% annuo. Realme e HONOR si issano al quarto e quinto posto, rispettivamente con circa il 4% e 3% delle vendite totali.

HONOR è l’unico produttore che riesce a guadagnare terreno in tempi di crisi

Una menzione speciale, secondo Counterpoint, la merita proprio HONOR che, in tempi difficili, riesce addirittura a guadagnare quote di mercato e a fare nuovamente capolino tra i primi cinque vendor più apprezzati in terra europea.

HONOR l’unico marchio che ha fatto siglare un segno positivo (+8% su base annua) avvicinandosi ai livelli precedenti alla separazione da Huawei. È verosimile che il brand stia raccogliendo gli utenti che fino a ieri sceglievano altri noti produttori cinesi, ad esempio OPPO, che paga le sue incertezze in alcuni importanti mercati del Vecchio Continente.

Il ritorno nella “top five” europea viene invece ricondotto dai vertici di HONOR al lancio di dispositivi innovativi come HONOR Magic e HONOR Magic V2. L’azienda afferma che questi prodotti non solo sottolineano la resilienza del marchio e la profonda comprensione delle esigenze dei consumatori in tempi economici difficili, ma stabiliscono nuovi parametri di riferimento per il settore. La parola chiave è ancora una volta innovazione, in un settore in cui sia ha spesso la percezione di aver visto ormai tutto o quasi.