Smartphone e ansie, i danni causati dall'acqua non fanno più paura

Secondo alcuni sondaggi condotti sul web, i possessori di smartphone non temono più l’acqua e i liquidi in generale come potenziali fattori dannosi per il telefono. Di certo è molti ricorderanno i vecchi tempi in cui bisognava stare molto attenti a non far prendere neanche una goccia d’acqua ai propri dispositivi mobili.

Quei momenti però sembrano essere stati ampiamente archiviati. Sembra infatti, secondo gli ultimi sondaggi condotti negli Stati Uniti, che gli utenti non contemplino l’acqua tra le principali paure per il proprio smartphone. Sarebbero infatti 8 le motivazioni di timore in questo caso, con i danni causati dall’acqua che non rientrano neanche tra le prime 5.

Smartphone e paure, gli utenti temono diversi fattori più dell’acqua

Secondo quanto riportato, una delle paure più frequenti che gli utenti possessori di uno smartphone hanno e quella di danneggiare lo schermo. Circa il 34% delle persone interrogate ha risposto proprio così, siccome il display e la parte con la quale gli utenti interagiscono maggiormente.

Tutto ciò è confermato dal fatto che il 45% degli americani trascorre almeno 5 ore utilizzando lo schermo del proprio telefono ogni giorno. Circa il 27% è solito ricorrere alla riparazione di quest’ultimo, siccome viene fatto largo utilizzo e dunque aumentano le probabilità di romperlo. Il 54% poi preferisce guardarci su anche film e programmi di genere.

Al secondo posto ci sono i problemi legati alla connessione in generale e più precisamente al Wi-Fi. Il 19% delle risposte ha riguardato proprio la paura di questa problematica, siccome uno smartphone che non può connettersi al web risulterebbe ad oggi solo una torcia gigante o un semplice fermacarte.

Al terzo posto, con il 13%, i problemi al touchscreen: la paura di toccare lo schermo e di non vederlo rispondere risulta tra le prime. L’11% delle persone poi ha paura di danneggiare l’estetica del proprio smartphone, lasciando che questo timore dunque occupi il quarto posto in classifica.

Al quinto posto ci sono i problemi di ricarica, anche in questo caso con l’11% delle risposte, mentre al sesto posto ecco i danni causati dall’acqua con il 10%. Ad oggi, essendo soprattutto i top di gamma impermeabili, tale paura è andata scemando. E voi di cosa avete paura quanto usate il vostro telefono?