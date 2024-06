Smartphone e batteria, presto la ricarica potrebbe durare un minuto

La maggior parte degli utenti vorrebbe che il proprio smartphone impiegasse un tempo bassissimo per ricaricarsi. Sarebbe effettivamente molto interessante e potrebbe consentire ai produttori di smartphone di poter approfittare. Questo potrebbero infatti utilizzare batterie di capacità inferiore, di conseguenza più piccole ed inserendo dunque altri componenti all’interno.

Secondo un nuovo studio pubblicato tra gli atti della National Academy of Sciences (PNAS), ci sarebbe una tecnica all’avanguardia scoperta dall’Università del Colorado che potrebbe consentire agli smartphone di caricarsi al 100% in soli 60 secondi.

Le batterie degli smartphone potrebbero caricarsi in 60 secondi: ecco come

La nuova tecnica scoperta si basa sul movimento degli ioni attraverso dei supercondensatori. Uno ione è un atomo che ha una carica positiva netta, mentre un supercondensatore viene utilizzato per immagazzinare energia durante i cicli di carica e scarica, il tutto in breve.

Il ricercatore Ankur Gupta ha scoperto che facendo muovere gli ioni in modo più efficiente, la carica e il rilascio di energia sarebbero più veloci. Questo consentirebbe alla cella all’interno del telefono di passare dallo 0% al 100% in un minuto o addirittura meno.

Gupta osserva però che alcune di queste tecniche non sono state studiate ancora per sistemi di accumulo di energia e dunque per le batterie. Al contrario, una soluzione del genere è stata più volte studiata in materiali porosi come i serbatoi di petrolio e la filtrazione dell’acqua.

“Dato il ruolo fondamentale dell’energia nel futuro del pianeta, mi sono sentito ispirato ad applicare le mie conoscenze di ingegneria chimica per il miglioramento dei dispositivi di stoccaggio dell’energia“. Questo è quanto ha affermato Gupta.

Sarebbe quindi davvero interessante mettere il proprio smartphone in carica e ritrovarlo subito pronto all’utilizzo, semplicemente il tempo di una lavata di mani. Al momento tutto ciò sembra impossibile ma a quanto pare i primi studi sono partiti e potrebbero esserci novità molto presto.