Smartphone Pixel permettono creazione elenchi AI nell'app Google Keep

Da qualche mese Google è a lavoro per creare una funzione legata a Google Keep che potrebbe portare a una svolta nell’utilizzo dell’app.

Stiamo di quella che è stata definita dalla compagnia come “Help me create a list” (ovvero Aiutami a creare un elenco) ora nota come Google Keep Magic List, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per potenziare l’app citata.

A quanto pare, questa funzionalità sta gradualmente apparendo su alcuni smartphone della linea Pixel, anche tra utenti che non hanno particolari abbonamenti o sottoscrizioni a pagamento con Google.

Ma a cosa serve Google Keep Magic List? In poche parole si tratta di uno strumento che permette agli utenti di creare checklist con cose da fare, prodotti da acquistare o quant’altro, il tutto con l’ausilio dell’IA.

Elenchi AI con Google Keep: ecco come funzionano

Per usare Magic List basta aprire l’app Google Keep su un telefono compatibile, dunque toccare il pulsante “+” in basso a destra del display. Fatto ciò appaiono quattro opzioni tra cui gli utenti possono scegliere, ovvero: Immagine, Disegno, Elenco e Testo.

Optando per la voce Elenco, l’app mostra un rettangolo con sfondo blu, in cui l’utente viene invitato a fornire indicazioni sulla creazione di una potenziale lista.

Per esempio, è possibile chiedere aiuto per realizzare una lista della spesa, con Google Keep che fornisce un potenziale elenco dei prodotti da acquistare. Così come avviene con qualunque altra AI, digitare un prompt esaustivo e dettagliato permette di ottenere risultati migliori.

Per trasformare l’output dell’AI in un elenco vero e proprio, basta premere il pulsante Inserisci nell’angolo in basso a destra. Fatto ciò, la lista può essere trattata come un comune elenco, spuntando le voci mano a mano che l’articolo viene acquistato. In caso di lista non soddisfacente, è possibile anche chiedere all’AI di creare una nuova lista da zero (attraverso un pulsante apposito).