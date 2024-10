Google Keep potrebbe semplificare la creazione di checklist

Google Keep è un’app che fa dell’essenzialità il suo punto forte, con gli sviluppatori che a quanto pare vogliono proseguire proprio in questa direzione.

Attraverso un video proposto su X, l’utente @AssembleDebug ha mostrato una nuova possibile implementazione che riguarda questo software. Nello specifico, la modifica interessa il Floating Action Button (FAB) di Google Keep e un suo utilizzo avanzato.

It’s been 5 months since I spotted this new FAB in Google Keep. They are not done with it yet. ☠️ Looks better than the initial version though. https://t.co/iUMwnADvrF pic.twitter.com/vuAuqax6O8

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) September 28, 2024