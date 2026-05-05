Smartphone Samsung: i display del futuro potranno misurare la frequenza cardiaca

Samsung sta lavorando a una nuova generazione di display capace di rilevare parametri biometrici direttamente dal contatto con il dito.

La tecnologia, descritta in una ricerca recente e rilanciata da Digital Trends, integra sensori ottici avanzati nello schermo, trasformando la superficie del dispositivo in uno strumento di monitoraggio fisiologico.

Il percorso ha radici consolidate: tutto è iniziato con i lettori di impronte digitali sotto il display e proseguito con l’integrazione di componenti sempre più sofisticati nei pannelli OLED. Negli ultimi anni il monitoraggio della salute si è spostato progressivamente verso dispositivi consumer, con smartwatch e fitness tracker che utilizzano sensori ottici per misurare frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno.

Questi sistemi, però, richiedono hardware dedicato e punti di contatto specifici. L’approccio di Samsung punta a superare questo limite, sfruttando direttamente il display come interfaccia di rilevazione.

Come funziona la fotopletismografia integrata nello schermo

Il principio alla base della tecnologia è la fotopletismografia, una tecnica che misura le variazioni di volume del sangue nei tessuti attraverso l’interazione con la luce. Nei dispositivi tradizionali, LED e sensori separati rilevano le variazioni di riflessione o assorbimento; nel nuovo display Samsung queste componenti vengono integrate nello strato OLED, con ogni pixel che può contribuire sia all’emissione luminosa sia alla rilevazione del segnale.

Quando l’utente appoggia il dito sullo schermo, il pannello emette luce e analizza il segnale riflesso dai capillari: le variazioni nel flusso sanguigno permettono di calcolare la frequenza cardiaca e, con algoritmi complessi, di stimare parametri come la pressione sanguigna. Quest’ultima rappresenta la sfida tecnica più impegnativa, poiché a differenza della frequenza cardiaca richiede modelli matematici che correlano variabili multiple come la velocità dell’onda di polso e le caratteristiche dei tessuti, con una fase iniziale di calibrazione su dispositivi medici tradizionali per garantire stime affidabili.

Un elemento critico riguarda la gestione del rumore: segnali ottici così deboli sono facilmente influenzati da pressione del dito o luce ambientale, per cui il sistema utilizza algoritmi di filtraggio e calibrazione dinamica per migliorare l’accuratezza. Va sottolineato che la precisione di queste misurazioni resta inferiore a quella degli strumenti clinici certificati: l’obiettivo dichiarato è il monitoraggio continuo e non invasivo, non la diagnosi medica.

Vantaggi concreti, limiti reali e prospettive future

Integrare i sensori direttamente nel display offre benefici tangibili: elimina componenti separati, semplifica il design del dispositivo e rende le misurazioni più naturali, accessibili con un semplice tocco dello schermo senza indossare accessori aggiuntivi.

La distribuzione uniforme dei sensori sull’intera superficie consente inoltre misurazioni più flessibili e dati più robusti rispetto ai sensori puntuali. Restano però limiti significativi: la variabilità tra utenti, le condizioni ambientali e la necessità di calibrazione influenzano l’accuratezza, mentre l’integrazione di sensori avanzati può incidere su costi di produzione e consumo energetico.

Sul piano normativo, l’utilizzo per scopi medici richiede certificazioni rigorose che potrebbero rallentare l’adozione commerciale, rendendo più probabile una diffusione iniziale in ambito wellness, dove i requisiti sono meno stringenti. Se la tecnologia raggiungerà maturità commerciale, potrebbe ridurre la dipendenza da wearable dedicati e ridefinire il ruolo dello smartphone nella gestione della salute personale.