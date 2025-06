Lo studio: se volete dimagrire non fidatevi dell'Apple Watch

Se volete dimagrire, state facendo sport e volete tracciare il vostro consumo di calorie, non dovreste fare troppo affidamento sugli Apple Watch. Né, in realtà, su altri smartwatch di fascia alta. Un recente studio dell’Università del Mississippi ha analizzato in profondità le prestazioni di diversi dispositivi, evidenziando punti di forza ma anche debolezze significative.

Gli smartwatch sono affidabili?

Tra i protagonisti della ricerca, l’Apple Watch si distingue per l’accuratezza dati relativa alla misurazione della frequenza cardiaca e al conteggio dei passi, con margini di errore rispettivamente del 4,43% e dell’8,17%. Questi risultati, inferiori alla soglia critica del 10%, confermano la qualità di questo fitness tracker.

Tuttavia, la situazione cambia radicalmente quando si analizza il calcolo delle calorie bruciate. Con un margine d’errore del 27,96%, anche l’Apple Watch si dimostra inaffidabile in questa metrica.

Questo problema non è isolato: dispositivi di altri marchi, come Fitbit e Garmin, possono raggiungere errori fino all’80%. La principale causa di questa imprecisione risiede negli algoritmi generalisti utilizzati, incapaci di considerare le variabili individuali che influenzano il consumo calorico reale.

Nonostante queste limitazioni, gli smartwatch continuano a evolversi tecnologicamente, ampliando le loro funzionalità. Ad esempio, il Google Pixel Watch integra metriche avanzate come il carico cardiaco e offre strumenti di sicurezza come il rilevamento delle cadute e la misurazione dell’ossigenazione sanguigna.

Parallelamente, il Garmin Venu 3 si distingue per il monitoraggio avanzato del sonno e il supporto all’ECG, confermandosi una scelta eccellente per chi cerca dispositivi orientati alla salute.

Dimagrire con lo smartwatch: è possibile?

Il mercato degli smartwatch è in costante crescita, con un americano su tre che utilizza regolarmente questi dispositivi per il monitoraggio del fitness e con numeri crescenti anche in Europa.

La scelta del modello ideale dipende dalle esigenze personali: chi cerca una soluzione premium potrebbe optare per dispositivi come il Garmin Venu 3, mentre chi preferisce un compromesso tra prezzo e funzionalità potrebbe considerare alternative più economiche come Fitbit o Withings ScanWatch Light.

Tuttavia, se uno degli scopi principali di chi usa uno smartwatch è quello di contare le calorie bruciate durante la giornata, allora nessuno smartwatch è sufficientemente affidabile. Nemmeno il leader del mercato, il desideratissimo Apple Watch.