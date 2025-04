Snapchat abbandona l'app semplificata: cosa cambia?

Snapchat ha deciso di rivedere la propria strategia in seguito ai feedback ricevuti dagli utenti più attivi.

Dopo sette mesi di test, l’azienda ha scelto di abbandonare l’app con il design semplificata. Stiamo parlando di una più semplice configurazione a tre schede che, secondo il CEO Evan Spiegel, ha reso difficile l’adattamento per molti utenti. Questo cambiamento era stato pensato per rendere l’app più intuitiva, ma ha portato all’eliminazione di funzioni chiave come la Snap Map e le Friend Stories, elementi considerati essenziali dalla community.

Durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2025, Snapchat ha annunciato il ritorno a una configurazione più articolata, introducendo una nuova interfaccia a cinque schede. Questa nuova versione integra funzionalità delle versioni precedenti e migliora l’accesso a Spotlight, il rivale interno di TikTok. I primi dati indicano che questa soluzione ha già portato a un aumento significativo delle visualizzazioni, specialmente tra gli utenti occasionali.

Snapchat fa un passo indietro, con l’interfaccia che torna a 5 schede

Nonostante l’ottimizzazione dell’interfaccia, Snapchat ha registrato un calo di un milione di utenti attivi quotidiani nel mercato nordamericano, scendendo a 99 milioni. Tuttavia, a livello globale, la piattaforma ha superato i 900 milioni di utenti mensili e 460 milioni di utenti attivi giornalieri, con una crescita di 38 milioni rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo dimostra come l’azienda stia guadagnando terreno al di fuori del Nord America.

Parallelamente, la funzione di Intelligenza Artificiale My AI ha visto un incremento del 55% negli Stati Uniti, evidenziando l’importanza dell’AI per il futuro dell’applicazione. Spiegel ha sottolineato che la comunicazione visiva e l’adozione delle nuove tecnologie rappresentano i pilastri della strategia di evoluzione di Snapchat.

Dal punto di vista finanziario, Snapchat ha riportato una crescita del 14% nei ricavi, raggiungendo 1,36 miliardi di dollari. Questo risultato è stato trainato dall’abbonamento Snapchat+ e dal miglioramento delle soluzioni pubblicitarie, dimostrando come l’azienda stia cercando di diversificare le proprie fonti di reddito per sostenere la crescita a lungo termine.