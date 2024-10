Snapdragon 8 Elite ufficiale: il chipset di Qualcomm è il più veloce al mondo

L’attesa era tanta e sembra che tutto sia stato rispettato per filo e per segno: durante le ultime ore della giornata di ieri infatti l’azienda Qualcomm, famosa per la produzione di componenti interni per il mondo tecnologico, ha ufficializzato il suo processore di nuova generazione. Nasce così lo Snapdragon 8 Elite, un SoC che al suo interno include diverse novità che migliorano l’esperienza degli utenti lato Android e che andrà ad aumentare nettamente le prestazioni dei dispositivi che gravitano intorno al mondo del robottino verde.

Una delle più grandi novità su questo chipset è sicuramente l’introduzione della nuova CPU Orion vista già all’interno dei laptop con a bordo lo Snapdragon X Elite, il primo chip di Qualcomm per computer.

Il nuovo Snapdragon 8 Elite è un concentrato di potenza: le specifiche

Il cuore del Snapdragon 8 Elite è costituito da un’architettura custom a otto core, con due core principali che operano a una velocità di 4,32 GHz e sei core di performance che arrivano fino a 3,53 GHz. A supporto di questa potenza troviamo una cache L2 da 24 MB, la più grande della sua categoria, e compatibilità con RAM LPDDR5X fino a 5.300 MHz. Di certo il merito della potenza passa anche attraverso il nuovo processo produttivo a 3nm di TSMC, mediante il quale Qualcomm promette un aumento delle prestazioni. Queste, per quanto riguarda la CPU, dovrebbero aumentare del 45% fornendo un’efficienza energetica migliorata del 44% rispetto alla generazione precedente.

In merito alla grafica invece, il nuovo Snapdragon 8 Elite introduce una nuova GPU Adreno, che offre un incremento del 40% sia in termini di prestazioni che di risparmio energetico. Oltre a tutto ciò, migliora nettamente anche ogni capacità in riferimento al ray tracing. È inoltre il primo chip mobile a supportare Unreal Engine 5.3 e il sistema di geometria virtualizzata Nanite, aprendo la strada a esperienze grafiche sempre più realistiche sui dispositivi mobili.

Lato fotografico, gli smartphone potranno spingersi fino a 320 MP per le foto scattate. Il tutto grazie ad un nuovo ISP migliorato e grazie a funzionalità che permettono addirittura di eliminare oggetti dai video. Il lato della connettività offre il nuovo modem 5G Snapdragon X80, dotato di una velocità fino a 10 Gbps, del Wi-Fi 7, del Bluetooth 5.4 e molto altro. L’attesa per i primi smartphone con questo processore di Qualcomm ora cresce.