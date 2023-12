SNEK raddoppia in una settimana, NUGX tra i veterani delle meme coin

Gli investitori esperti in criptovalute spesso sanno dove si trovano i soldi. Per questo motivo, il copy trading è uno degli strumenti più utilizzati nel settore delle criptovalute. Nei recenti sviluppi del panorama delle criptovalute, il valore di Snek (SNEK) è raddoppiato in una settimana, mentre NuggetRush (NUGX) è diventata la meme coin preferita dai veterani.

Questo articolo parla dell’incredibile trazione di Snek e il crescente interesse in questa migliore ICO, NuggetRush. Iniziamo.

>> Acquista NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX): uno dei preferiti dagli appassionati di meme e dagli investitori esperti

In mezzo alla frenesia delle meme coin, NuggetRush (NUGX) è diventato uno dei preferiti dagli appassionati. Ha fatto tendenza sulle piattaforme dei social media dopo il traguardo di 1 milione di dollari di raccolta fondi. Considerati gli ulteriori sviluppi, è uno degli altcoin da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Si distingue tra le nuove ICO per il suo intrigante mix di play-to-earn (P2E), GameFi e meme. Questo spiega la massiccia partecipazione alla prevendita.

Il token P2E sarà caratterizzato da un emozionante gioco di estrazione dell’oro. I giocatori intraprenderanno emozionanti missioni e raccoglieranno preziosi asset di gioco che potranno scambiare o fare trading sul marketplace.

Ma soprattutto, si distingue per le ricompense di partecipazione all’ecosistema. La maggior parte delle caratteristiche dell’ecosistema, dallo staking NFT al gioco, sono costruite per premiare gli utenti. A sostegno di ciò, il 17% dell’offerta totale del token sarà dedicato alla competizione e alle ricompense. In questo modo, da gioco a guadagno, gli utenti resteranno a guadagnare, facendo aumentare il valore del token.

Nel terzo round di questa entusiasmante prevendita, un token costa solo 0,013 $. Secondo gli esperti e i migliori analisti, il valore del token aumenterà di 55x nei primi sei mesi dal lancio. Questo la rende la migliore nuova criptovaluta in cui investire. Se vuoi partecipare alla prevendita in corso, segui il link sotto.

>> Acquista NuggetRush ora <<

Snek (SNEK): aumento esplosivo del valore

Le meme coin traggono ispirazione da diverse fonti e Snek (SNEK) mira ad essere la più “tranquilla”. Considerata tra le meme coin rinomate per la loro spensieratezza e la loro natura “rilassata”, Snek è destinata a conquistare il mondo delle criptovalute.

La meme coin è basata su Cardano e il suo obiettivo è quello di unire le community della catena e di far salire a bordo nuovi utenti. Alla luce di ciò, prevediamo che la popolarità di Snek crescerà.

Il suo valore raddoppiato in una settimana è uno sviluppo entusiasmante che emerge dall’ecosistema. Data la frenesia delle meme coin che si è scatenata dopo l’ascesa di Bonk, Snek sembra essere la prossima a salire, diventando una delle migliori criptovalute in cui investire.

Conclusione

L’ecosistema dei meme è in crescita, con Snek e NuggetRush che hanno registrato performance incredibili. Il valore del primo è recentemente salito alle stelle, raddoppiando in una sola settimana. Nel frattempo, NuggetRush sta guadagnando popolarità tra gli appassionati di meme, sia tra i neofiti che tra i veterani. Attualmente, queste sono due delle migliori criptovalute in cui investire.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.