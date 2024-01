Solus 4.5: ufficiale nuovo OS con Calamares Installer e Linux 6.6

Gli sviluppatori di Solus hanno annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Solus 4.5, ultima versione del sistema operativo con supporto live. Soprannominato ” Resilience“, Solus 4.5 è stato rilasciato pochi mesi dopo Solus 4.4 e introduce una nuova edizione Xfce che sostituisce la precedente edizione MATE, che non viene più mantenuta, con l’ultimo ambiente desktop Xfce 4.18. Gli utenti che già utilizzano tale distribuzione sono invitati a trasferire le loro installazioni MATE a Budgie o alla nuova edizione Xfce. Come riportato sul sito ufficiale di Solus “La nostra edizione XFCE presenta un layout desktop tradizionale con un pannello inferiore e il menu Whisker come menu dell’applicazione. Utilizza il tema Qogir GTK con il tema delle icone Papirus per un look elegante e moderno. Blueman viene installato per tutte le tue esigenze Bluetooth. Questa edizione ha richiesto molto lavoro e siamo entusiasti di condividerlo con tutti voi”.

Solus 4.5: le altre novità della nuova versione della distribuzione

Un altro punto forte della versione Solus 4.5 è l’implementazione del programma di installazione grafico Calamares. Questo fornisce agli utenti una nuova esperienza di installazione in cui saranno in grado di utilizzare filesystem come Btrfs, specificare il proprio layout di partizione o persino abilitare la crittografia dell’intero disco. Lo stesso vale per il framework multimediale predefinito. Questo sostituirà PulseAudio e JACK con PipeWire, consentendo miglioramenti audio e prestazioni Bluetooth migliori e più affidabili. Per gli hardware AMD, Solus 4.5 introduce il supporto ROCm per fornire l’accelerazione GPU per app di GPU come Blender, ma anche per abilitare l’apprendimento automatico con accelerazione hardware. Gli sviluppatori di Solus hanno affermato di aver lavorato duramente per estendere la compatibilità di ROCm a quanto più hardware possibile, “compresi alcuni non ufficialmente supportati da AMD”.

Per quanto riguarda gli altri ambienti desktop, Solus 4.5 viene offerto con GNOME 45.2, che avrà alcune modifiche. Ad esempio, il tema GTK predefinito ora utilizza adw-gtk3-dark per fornire un aspetto più uniforme durante l’esecuzione di app GTK3/4 basate su libadwaita. Per la versione flagship, viene fornita con Budgie 10.8.2 con Budgie Trash Applet. Questa apre la strada a una facile navigazione, ripristino e pulizia del cestino. Anche l’edizione Plasma segue l’esempio con Plasma 5.27.10 e tutte le ultime novità di KDE come KDE Gear, KDE Frameworks, KDE branch for QT, ecc. Solus è alimentato dal kernel Linux 6.6 LTS. Naturalmente, sono incluse anche tutte le più recenti tecnologie GNU/Linux e software Open Source. Tra queste vi sono l’ultimo stack grafico Mesa 23.3, il browser web Firefox 121, la suite LibreOffice 7.6 e non solo. La distribuzione è disponibile sul sito web ufficiale ed è dedicata alle nuove installazioni.