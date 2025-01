Solus 4.7: ufficiale la nuova release basata su Linux 6.12 LTS

Il team di sviluppo dietro la distribuzione Solus ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Solus 4.7 come ultima istantanea ISO di questa distribuzione rolling-release indipendente con edizioni Budgie, GNOME, KDE Plasma e Xfce. La nuova release è alimentata dal kernel Linux 6.12 LTS e dallo stack grafico Mesa 24.3. Solus 4.7 ha il nome in codice “Endurance” e viene distribuita con gli ultimi ambienti desktop Budgie 10.9.2, GNOME 47.3, KDE Plasma 6.2.5 e Xfce 4.20.

Oltre agli ambienti desktop aggiornati, che offrono numerose funzionalità aggiuntive rispetto all’installazione di Solus, la versione Solus 4.7 include anche il supporto firmware immediato per nuove GPU NVIDIA, come la serie NVIDIA RTX 4000. Inoltre, continua a promuovere GNOME Software e Plasma Discover come gestori di pacchetti sostitutivi per Solus Software Center. Come affermato dallo sviluppatore di Solus, David Harder: “Ti invitiamo a provare uno dei nuovi Software Center come sostituto di solus-sc (Solus Software Center). Un nuovo software center ti offre un supporto immediato per Flatpak e descrizioni di app migliori tramite il supporto dei metadati Appstream“.

Solus 4.7: i componenti e le app aggiornate con la nuova versione

Con il nuovo Solus, Plasma Discover e GNOME Software possono essere installati come gestore pacchetti predefinito nelle edizioni KDE Plasma e GNOME. Tuttavia, agli utenti delle edizioni Budgie e Xfce si consiglia di installare e utilizzare GNOME Software. Oltre a ciò, saranno disponibili i soliti componenti e app aggiornati. Questi includono ad esempio Mozilla Firefox 134.0.2, il client di posta elettronica e calendario Thunderbird 128.6.0, nonché la suite LibreOffice 24.8.4. Solus 4.7 è ora disponibile per il download dal sito web ufficiale per computer a 64 bit. Come previsto, gli utenti Solus esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni utilizzando il gestore pacchetti predefinito. Solus segue infatti un modello rolling-release, che permette di installare la distribuzione una volta e installare gli aggiornamenti di volta in volta.