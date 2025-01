MX Linux 23.5 rilasciato con Xfce 4.20 e Linux 6.12 LTS

MX Linux 23.5 è stato rilasciato oggi come il più recente snapshot ISO nella serie 23 (“Libretto“) di questa distribuzione GNU/Linux basata su Debian 12.9. La versione MX Linux 23.5 introduce l’ultimo e migliore ambiente desktop Xfce 4.20. Quest’ultimo è anche disponibile dai repository di MX Linux per gli utenti esistenti che utilizzano le edizioni Xfce e Raspberry Pi. Una delle principali funzionalità di Xfce 4.20 è il supporto sperimentale Wayland. Inoltre, il nuovo update introduce diverse applicazioni nel repository “test” di MX Linux. Inoltre, aggiunge vari miglioramenti dell’interfaccia utente, un migliore supporto per i pacchetti nei repository di terze parti a MX Packageinstaller e porta avvisi extra sul sistema live se è stata richiesta la persistenza su un supporto di avvio di sola lettura.

MX Linux 23.5: le correzioni di bug e le altre funzionalità disponibili

Oltre a ciò, questa versione aggiorna l’installer modificando il file fstab predefinito generato durante le installazioni e implementando modalità di fallback aggiuntive. Come previsto, sono state introdotte molte correzioni di bug e traduzioni di lingua aggiornate. Come previsto, MX Linux 23.5 aggiorna l’edizione AHS (Advanced Hardware Support) con pacchetti firmware aggiornati e un kernel più recente, ovvero il kernel Linux 6.12.8. Inoltre, include Liquorix per una reattività senza compromessi. Ciò è utile per coloro che riscontrano problemi hardware con il kernel Linux 6.1 LTS standard. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dell’annuncio dell’update. Sempre sul sito ufficiale gli utenti possono scaricare le immagini ISO live e installabili di MX Linux 23.5. Queste sono disponibili nelle edizioni Xfce, KDE Plasma, Fluxbox e Raspberry Pi per architetture hardware a 32 bit e 64 bit con kernel Linux 6.1 LTS o Linux 6.12 LTS (solo AHS e KDE Plasma).

Naturalmente, gli attuali utenti di MX Linux 23 “Libretto” non hanno bisogno di scaricare la nuova versione ISO per mantenere aggiornate le loro installazioni. Basta solo di eseguire i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade nell’app Terminale o utilizzare un gestore di pacchetti come Synaptic Package Manager.