Sonicatel diventa internazionale: nuove collaborazioni per supportare le aziende

Sonicatel, leader nelle telecomunicazioni con una rete proprietaria in fibra e FWA (Fixed Wireless Access), è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Grazie a nuove partnership strategiche, l’azienda si espande sul mercato internazionale per offrire servizi di unified communication pensati per aziende con sedi all’estero.

Una soluzione integrata per la comunicazione globale

L’espansione di Sonicatel nasce dalla necessità crescente di molte aziende di connettere in modo efficiente le loro sedi distribuite in diversi Paesi. Grazie alle nuove collaborazioni, Sonicatel sarà in grado di garantire soluzioni di comunicazione unificata che combinano affidabilità, scalabilità e sicurezza. Questa strategia consentirà a Sonicatel di offrire connessioni ad internet internazionali di alta qualità, con l’ausilio della tecnologia SD-WAN, per gestire una rete solida e sicura

progettata per soddisfare le esigenze delle aziende multinazionali.

Le soluzioni proposte ottimizzeranno la collaborazione aziendale grazie a piattaforme integrate che combinano voce, video e dati, rendendo più semplice e immediata la comunicazione tra sedi distanti. A tal proposito, Sonicatel sarà in grado di fornire numerazioni geografiche italiane ed estere, e di gestirle su un’unica centrale telefonica dell’azienda.

Tutto ciò permetterà a Sonicatel di supportare la crescita delle aziende clienti sui mercati internazionali, posizionandosi come partner ideale per le imprese italiane ed europee con ambizioni globali.

I vantaggi per i clienti

Grazie a questa espansione, Sonicatel potrà offrire un’assistenza tecnica dedicata nei principali mercati internazionali, garantendo un supporto rapido e specifico per le esigenze locali. La connettività sarà caratterizzata da prestazioni avanzate e velocità scalabili, per adattarsi perfettamente alle necessità di traffico dati delle aziende. La sicurezza sarà un punto centrale dell’offerta, grazie a infrastrutture progettate per proteggere i dati aziendali e mitigare potenziali minacce informatiche.

Questi servizi rappresentano una soluzione ideale per aziende che operano in settori come la logistica, il commercio internazionale e le tecnologie, dove una comunicazione fluida e affidabile è fondamentale per il successo.

Un futuro sempre più globale

Questa nuova fase rappresenta un importante passo avanti per Sonicatel, che consolida così la sua posizione come partner di riferimento per le aziende globali. L’internazionalizzazione del brand non solo rafforzerà la qualità dei servizi, ma aprirà anche nuove opportunità per i clienti che desiderano espandere il proprio business oltre i confini nazionali.

Per maggiori informazioni sulle nuove soluzioni internazionali, visitate il sito ufficiale di Sonicatel.