Sony: nuovo sensore da 200 MP, sarà per gli smartphone top di gamma

Nel mondo della fotografia c’è un colosso in assoluto che si occupa di sviluppare sensori per gli smartphone e questo è Sony. L’azienda, secondo quanto riportato negli ultimi tempi, avrebbe scelto di applicare una nuova strategia che verrebbe rappresentata da un nuovo sensore in fase di sviluppo.

Sony infatti starebbe lavorando a quest’ultimo con lo scopo di inserirlo solo nei prossimi top di gamma e già entro la fine del 2025. La vera novità che stravolge quanto visto sino ad ora è la risoluzione: il sensore sarà da ben 200 MP. Si tratta di un’inversione di rotta abbastanza netta, in quanto Sony ha sempre prodotto sensori con risoluzioni più ridotte.

Un sensore più grande dell’attuale ISOCELL HP2

I dettagli sul nuovo sensore sono ancora pochi, ma le prime indiscrezioni parlano di dimensioni superiori all’ISOCELL HP2 da 1/1,3” che Samsung utilizza sul Galaxy S25 Ultra. Da qui si evince che Sony potrebbe dunque guardare ancora più avanti, proponendo qualcosa che mostri effettivamente un salto di qualità per quanto concerne l’elaborazione dell’immagine.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’integrazione avverrà sui primi dispositivi con a bordo i chip Dimensity 9500 e Snapdragon 8 Elite 2, che verranno annunciati proprio entro la fine dell’anno.

Quali sono le implicazioni di questa scelta

L’adozione di un sensore da 200 MP segna una possibile svolta nella strategia di Sony, che fino ad oggi ha evitato di puntare su risoluzioni così elevate per il modulo principale degli smartphone. L’azienda si è sempre concentrata sulla qualità dei pixel e sulla gestione della luce, piuttosto che sulla corsa ai numeri.

L’aspetto più interessante sarà capire se questa tecnologia porterà reali benefici in termini di qualità d’immagine o se ci saranno compromessi da accettare, ad esempio in termini di gestione della luce o elaborazione software.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma se le voci saranno confermate, il mercato degli smartphone top di gamma potrebbe presto vedere un nuovo protagonista nel settore della fotografia mobile.