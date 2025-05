Sony Xperia 1 VII ufficiale: è uno smartphone per creator professionisti

Sony ha presentato il suo ultimo gioiello tecnologico, il Sony Xperia 1 VII, uno smartphone professionale che unisce prestazioni di alto livello a un design raffinato. Pensato per soddisfare le esigenze di creativi e professionisti, questo dispositivo rappresenta il culmine dell’innovazione tecnologica e della qualità costruttiva del produttore giapponese.

Esteticamente, l’Xperia 1 VII si distingue per una scocca in vetro satinato, resistente alle impronte e piacevole al tatto, disponibile in tre eleganti tonalità: Slate Black, Moss Green e Orchid Purple. Il modulo fotografico posteriore, integrato in un elemento metallico a forma di pillola, cattura subito l’attenzione. Sony ha mantenuto caratteristiche rare il jack da 3,5 mm per le cuffie, offrendo una combinazione di modernità e tradizione.

Sony Xperia 1 VII: caratteristiche tecniche

Sotto il cofano, Sony Xperia 1 VII è dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni e supporta sia la ricarica cablata (30W) che quella wireless (15W), offrendo massima praticità per l’utente.

Il sistema fotografico, sviluppato in collaborazione con il team Alpha di Sony, include tre sensori di ultima generazione. Tra questi, un ultra-grandangolo da 16 mm con sensore da 48 MP, ideale per scatti macro, una fotocamera principale da 24 mm con tecnologia Exmor T per immagini nitide e un teleobiettivo con zoom ottico variabile da 3,5x-7,1x. Le funzionalità avanzate, come l’autofocus Eye AF e la registrazione video 4K HDR a 120 fps, sono ulteriormente potenziate dalla modalità AI Camerawork, che garantisce inquadrature sempre ottimali.

Il display OLED da 6,5 pollici con formato cinematografico 21:9 offre una risoluzione FHD+ e un refresh rate fino a 120 Hz. La qualità visiva è migliorata grazie alle tecnologie derivate dai televisori BRAVIA, con modalità specifiche per la visione in ambienti luminosi e una riproduzione dei colori conforme agli standard professionali.

L’esperienza audio è un altro punto di forza, grazie alla collaborazione con l’expertise Walkman di Sony. Il dispositivo supporta audio Hi-Res, LDAC e aptX Adaptive, mentre gli altoparlanti stereo Full-stage e la tecnologia DSEE Ultimate migliorano la qualità sonora di qualsiasi sorgente.

Sony Xperia 1 VII: prezzo e disponibilità

Disponibile a partire dal 4 giugno 2025, con un prezzo di lancio di 1.499 euro, l’Xperia 1 VII viene venduto con un paio di cuffie WH-1000XM5 in omaggio. Non ci sono ancora informazioni su una distribuzione ufficiale in Italia: Sony ha diffuso un comunicato stampa in italiano, senza però specificare né prezzo né data di lancio per il nostro mercato.