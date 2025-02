SOS emergenze di Google Pixel: immagini di nudo condivise per errore

La funzione SOS emergenze di Pixel è considerata una dei tanti punti di forza degli smartphone di Google.

Questa, disponibile su Pixel 4a e modelli successivi, permette di premere il pulsante di accensione cinque volte per ottenere aiuto in caso di emergenze. A quanto pare, questa funzionalità in alcuni casi non sembra funzionare come dovrebbe, creando situazioni a dir poco imbarazzanti.

Secondo quanto rivelato da un utente di Reddit, attraverso SOS emergenze avrebbe accidentalmente inviato una immagini con nudità presente sul suo dispositivi a 12 suoi contatti.

L’utente, ovvero Pretend668, avrebbe inavvertitamente attivato la funzionalità mentre cercava di spegnere la sua sveglia mattutina. Dormendo nudo e attivando SOS emergenze, il dispositivo ha scattato una foto “poco decorosa” del possessore del Pixel, inviandola poi ai suddetti contati.

Accortosi di quanto accaduto, Pretend668 ha preso in mano il telefono notando come la funzione era stata attivata. In seguito, i contatti hanno contattato l’utente con una certa preoccupazione per per quanto ricevuto.

Come funziona SOS emergenze di Pixel?

SOS emergenze di Pixel può attivarsi in modo automatico ma può anche affidarsi a un sistema di conferma, utile per ridurre i falsi allarmi. Ciò significa che, di fatto, è molto difficile andare incontro a casi di questo tipo.

Tuttavia, va tenuto conto telefoni Pixel possono effettivamente registrare un video quando la funzione risulta attivata. Questo filmato può durare fino a 45 minuti e viene sottoposto a backup sul cloud fino a sette giorni, o fino a quando non riceve 120 visite. Il collegamento di condivisione viene quindi inviato automaticamente ai contatti di emergenza. Questo è quanto sembra essere successo nel caso dell’utente Reddit in questione.

Va detto che, in caso di segnalazione, la funzione offre 15 secondi di tempo all’utente per annullare la registrazione e annullare la condivisione. L’utente in questione, ancora assonnato, non ha però compreso cosa stesse accadendo, non riuscendo a intervenire in tempo per bloccare l’invio.