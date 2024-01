SpaceX collabora con produttore di macchine agricole: svolta per il settore

Nella giornata di oggi, 16 gennaio 2024, SpaceX ha annunciato un accordo con il produttore di macchine agricole Deere.

La collaborazione della società che gestisce il servizio Internet satellitare Starlink potrebbe aprire una nuova strada nell’ambito dell’agricoltura. Deere & Company, azienda con sede nell’Illinois, rappresenta già uno dei nomi più noti nel contesto dei macchinari agricoli, anche per quanto riguarda l’integrazione di sistemi computerizzati negli stessi.

Per esempio, i prodotti Deere permettono di monitorare da remoto le attrezzature che lavorano i campi, ottenendo dati su terreno e semi utilizzati. Nonostante ciò, ne vari servizi offerti, vi è un forte limite legato al territorio americano (e non solo).

I campi, in genere, si trovano in zone rurali che hanno difficilmente accesso alla rete. Tutto ciò, finora, ha limitato fortemente il raggio d’azione degli strumenti prodotti da Deere. Dati alla mano, negli Stati Uniti si stima che quasi un terzo delle aree rurali non abbia accesso alla rete. In Brasile, questa percentuale sale ad oltre il 70%.

SpaceX e Deere insieme per rivoluzionare l’agricoltura nelle aree rurali

L’accordo tra SpaceX e Deere, a livello pratico, permetterà a trattori e altri macchinari di collegarsi attraverso il servizio Internet satellitare.

Secondo quanto affermato dalla Chief Technology Officer di Deere & Company, ovvero Jammie Hindman “Questo accordo ci avvicina ulteriormente al raggiungimento di una connettività universale in tutto il mondo“. Anche Elon Musk, CEO di SpaceX, ha lasciato trasparire entusiasmo affermando come “Questa sarà una benedizione per gli agricoltori“.

L’effettiva integrazione di Starlink con i macchinari agricoli, secondo quanto affermato dalle parti coinvolte, sarà avviata nella seconda metà del 2024, con diversi test effettuati negli Stati Uniti e in Brasile.

Per quanto riguarda i prezzi, Deere non ha ancora lasciato trasparire dati precisi, affermando come “I prezzi per le antenne e i servizi software per la connettività Starlink non sono ancora stati determinati. Oltre a Starlink, se ti abboni a un servizio di comunicazione satellitare terrestre appropriato, Deere & Company ti addebiterà l’utilizzo dei servizi software. Prevediamo di addebitare una tariffa in base alla situazione e in questo caso non è necessario acquistare nuove attrezzature“.